Una motociclista sufrió politraumatismos moderados luego de protagonizar un accidente vial con un automóvil en la intersección de calles Godoy Cruz y López de Gomara, en Guaymallén.
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Guaymallén
La conductora de la moto sufrió politraumatismos moderados y fue trasladada al hospital El Carmen
El choque ocurrió a las 12.10, cuando un Renault Clio circulaba por López de Gomara de norte a sur. Al llegar al cruce con Godoy Cruz, el vehículo colisionó con una motocicleta Bajaj Rouser 125 que se desplazaba de oeste a este, conducida por la mencionada mujer.
Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió lesiones en uno de sus miembros inferiores y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Luego fue trasladada al Hospital El Carmen.
La conductora del Renault Clio, una mujer de 51 años, no presentó heridas. Según el informe policial, los dosajes de alcohol realizados a ambas conductoras dieron resultado negativo (0,00 g/l).
En el lugar trabajaron efectivos de Accidentología de Guaymallén y de la Policía Vial.
En pocas palabras
- Motociclista herida: Una conductora sufrió politraumatismos moderados tras un choque en Guaymallén.
- Accidente vial: Ocurrió en la intersección de Godoy Cruz y López de Gomara.
- Sin alcohol: Dosajes negativos para ambas conductoras involucradas.