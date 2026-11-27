El choque ocurrió a las 12.10, cuando un Renault Clio circulaba por López de Gomara de norte a sur. Al llegar al cruce con Godoy Cruz, el vehículo colisionó con una motocicleta Bajaj Rouser 125 que se desplazaba de oeste a este, conducida por la mencionada mujer.

La motociclista resultó con politraumatismos en una pierna y debió ser internada en el Hospital El Carmen.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió lesiones en uno de sus miembros inferiores y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Luego fue trasladada al Hospital El Carmen.