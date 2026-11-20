Una seguidilla de accidentes se vivieron en la mañana de este viernes en el Gran Mendoza. Dos de ellos tuvieron como protagonistas a motociclistas que chocaron desde atrás contra otros vehículos, mientras que en el tercero una camioneta terminó volcada luego de chocar con un auto en Guaymallén.
Tres accidentes complicaron el tránsito en distintos puntos del Gran Mendoza
En dos accidentes estuvieron involucraron a motociclistas y en el tercero una camioneta volcó tras un choque con un auto
Accidente en calles Guillermo Cano y Coni, en Guaymallén
Uno de los accidentes tuvo lugar en Guaymallén, en la intersección de las calles Emilio Coni y Guillermo Cano. Allí chocaron un Fiat Cronos, que circulaba por Coni hacia el oeste, y una camioneta conducida por una mujer, que transitaba por Guillermo Cano hacia el norte. Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcada.
La conductora dijo que para poder salir del vehículo, una persona tuvo que romper los vidrios. La mujer manifestó que se encontraba bien y que el cinturón de seguridad fue clave para evitar lesiones.
"Me encuentro bien, pero ya veremos qué dice la Policía. Siento que no cometí ninguna imprudencia. Ya estaba pasando la calle cuando el otro vehículo me impactó de atrás. No puedo creer que no estoy golpeada. El cinturón fue lo que me salvó", relató la conductora a El Siete.
Accidente en Acceso Norte y Los Pescadores, Las Heras
Por otra parte, en la rotonda de Los Pescadores, en Las Heras, sobre la mano hacia el norte, una moto impactó desde atrás contra un auto. El hecho afectó el tránsito momentáneamente.
Accidente en Acceso Este, en Guaymallén
En Acceso Este, a la altura del Kilómetro 8, frente a la estación de servicio YPF, en la mano hacia el oeste, una camioneta frenó y una motocicleta que circulaba detrás la impactó desde atrás. Como consecuencia del choque, el motociclista resultó herido.
El accidente provocó importantes demoras y congestión vehicular en ambas manos del Acceso Este, tanto para quienes se dirigían hacia el centro de Mendoza como para los conductores que circulaban desde el Este.
Este hecho generó demoras y congestión vehicular en ambas manos del Acceso Este, tanto para quienes se dirigen hacia el centro de Mendoza como para los conductores que circulan hacia el Este.
En pocas palabras
- Tres siniestros viales: dos accidentes involucraron motociclistas en Maipú y Las Heras; el tercero ocurrió en Guaymallén con una camioneta volcada.
- Accidentes graves: los choques ocurrieron en Acceso Este, Acceso Norte y en Guaymallén, generando demoras y congestión.
- Conductora ilesa: en Guaymallén, la conductora de la camioneta volcada resultó ilesa gracias al cinturón de seguridad.