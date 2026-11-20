"Me encuentro bien, pero ya veremos qué dice la Policía. Siento que no cometí ninguna imprudencia. Ya estaba pasando la calle cuando el otro vehículo me impactó de atrás. No puedo creer que no estoy golpeada. El cinturón fue lo que me salvó", relató la conductora a El Siete.

Accidente en Acceso Norte y Los Pescadores, Las Heras

Por otra parte, en la rotonda de Los Pescadores, en Las Heras, sobre la mano hacia el norte, una moto impactó desde atrás contra un auto. El hecho afectó el tránsito momentáneamente.

Dos choques, una misma modalidad: motos impactaron desde atrás contra vehículos. Fuente: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Accidente en Acceso Este, en Guaymallén

En Acceso Este, a la altura del Kilómetro 8, frente a la estación de servicio YPF, en la mano hacia el oeste, una camioneta frenó y una motocicleta que circulaba detrás la impactó desde atrás. Como consecuencia del choque, el motociclista resultó herido.

El accidente provocó importantes demoras y congestión vehicular en ambas manos del Acceso Este, tanto para quienes se dirigían hacia el centro de Mendoza como para los conductores que circulaban desde el Este.

Este hecho generó demoras y congestión vehicular en ambas manos del Acceso Este, tanto para quienes se dirigen hacia el centro de Mendoza como para los conductores que circulan hacia el Este.