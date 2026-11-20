Lejos de darse por terminada la pelea, la agresión a la salida del boliche continuó instantes después cuando Marianela se acercó a buscar su motocicleta, estacionada a pocos metros de la entrada. Allí volvió a cruzarse con la atacante, quien le propinó una patada en el abdomen antes de que el personal de seguridad interviniera para permitir que la víctima y su amiga lograran subirse al rodado y retirarse del lugar.

Sin embargo, mientras circulaban por la vía pública, ambas advirtieron que un automóvil se aproximaba a toda velocidad por detrás. Al girar la cabeza reconocieron el vehículo de la mujer con la que habían discutido minutos antes, quien las embistió deliberadamente a la altura de la escuela Juana Castro, provocando que cayeran violentamente sobre la vereda.

“Pensé que me mataba”: la golpiza en el piso y la burla en WhatsApp

Según consta en la presentación judicial, tras el choque la conductora estacionó el auto, descendió con un objeto contundente en una de sus manos y volvió a abalanzarse sobre Marianela, golpeándola de forma salvaje en la cabeza, la cara y la nuca mientras la sujetaba del cabello. Pese a que su amiga intentaba frenar el ataque mientras registraba la escena con su teléfono celular, la violencia continuó incluso cuando la joven ya no lograba mantenerse en pie.

“En ese momento me arrodillé porque no tenía fuerzas ni para estar parada. Yo estaba en el piso totalmente indefensa. Y me seguía pegando con lo que tenía en la mano. Mi pensamiento en ese momento era que me moría, que me mataba”, relató la víctima al describir la desesperación vivida durante la brutal golpiza en Tucumán, donde perdió abundante cantidad de sangre: “Me salía sangre como si fuera agua, yo me limpiaba y me sacudía”.

En medio del ataque, la agresora la habría levantado tirándole del pelo para obligarla a mirarla de frente y amenazarla: “No te metas conmigo porque el que se mete conmigo la pasa mal”, antes de soltarla y darle una patada en la mandíbula. Acto seguido, sacó su propio teléfono para filmarla mientras yacía ensangrentada en el suelo y volvió a intimidarla: “¿Querés quedar peor? ¿Querés cobrar de nuevo? Pensala dos veces antes de que vuelvas a hacerte la pícara conmigo. ¿Me has escuchado?”.

La indignación creció aún más cuando, tras viralizarse las imágenes del hecho, la acusada habría publicado un estado de WhatsApp con un mensaje burlón e intimidatorio dirigido a su entorno: “Me avisan dónde velan a quien maté así la asesina se llega a dar el pésame”.

El reclamo ante la Justicia de Tucumán tras la viralización del caso

La causa penal quedó radicada inicialmente en la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Carlos Sale, bajo la figura de lesiones leves. No obstante, Marianela decidió hacer público el caso el pasado 12 de noviembre luego de recibir una notificación judicial que advertía sobre la posibilidad de cerrar el expediente mediante una salida alternativa.

Tras haber aportado fotografías, videos del ataque y certificados médicos que acreditan la gravedad de las heridas sufridas, la joven aguarda una respuesta firme de la Justicia de Tucumán. En ese marco, la presentación de su abogado Patricio Char busca que se le reconozca el rol de querellante particular y que la acusada responda penalmente por tentativa de homicidio y amenazas.