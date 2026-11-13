"Degenerado, pedí disculpas": el video de la golpiza del profesor de rugby contra un médico por mirar a su pareja

Según la reconstrucción del caso, el hombre encaró de inmediato al cliente con tono agresivo al creer que había observado de manera indebida a su acompañante. “¿Qué mirás?”, lo desafió antes de insultarlo al grito de “degenerado”.

Aunque el intercambio pareció detenerse por unos instantes, las grabaciones del comercio revelan que el atacante esperó a pagar su pedido en la caja para volver directamente hacia la mesa de la víctima y desatar la agresión:

Más de diez trompadas: Sin mediar palabra, le lanzó una seguidilla de golpes de puño directos al rostro.

Sin mediar palabra, le lanzó una seguidilla de golpes de puño directos al rostro. Arrinconado y en el piso: El agresor empujó al médico hasta un depósito del local, donde lo derribó y continuó pegándole piñas y patadas en la cara mientras permanecía indefenso en el suelo.

El agresor empujó al médico hasta un depósito del local, donde lo derribó y continuó pegándole piñas y patadas en la cara mientras permanecía indefenso en el suelo. El grito grabado en la escena: En medio de la golpiza, el atacante le exigió: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, mientras la víctima apenas lograba responder: “No hice nada”.

Recién cuando empleados del comercio y otros comensales intervinieron para frenar el ataque, el hombre salió del local y huyó a bordo de una camioneta Ford Ranger.

Investigación, arresto y el repudio del Club Universitario

Luego de que el médico radicara la denuncia, personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles rastreó las cámaras públicas y privadas del sector hasta dar con el vehículo en el que había escapado el sospechoso y tomar declaración a los testigos.

Con esas pruebas reunidas, la Policía detuvo al profesor de rugby el miércoles 11 de noviembre. El expediente quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, conducida por Paula Bruera: