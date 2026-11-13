Una cena tranquila de sábado por la noche terminó en una escena de violencia extrema que quedó registrada cuadro por cuadro. El video de seguridad de una pizzería del barrio Docta, en la ciudad de Córdoba, expuso la brutal golpiza que un profesor de rugby le propinó a un médico tras acusarlo de haber mirado a su pareja.
"Degenerado, pedí disculpas": el video de la golpiza del profesor de rugby contra un médico por mirar a su pareja
Las cámaras de seguridad de un local gastronómico de Córdoba captaron el momento en que un entrenador vinculado al Club Universitario arrinconó y golpeó brutalmente a otro cliente por una escena de celos
La víctima, identificada como Mauro, trabaja como profesional de la salud del Servicio Penitenciario de Córdoba en la cárcel de Bouwer. Como resultado del ataque, debió ser hospitalizado tras sufrir una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.
Qué muestran las cámaras de seguridad de la pizzería
El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre alrededor de las 21. Mauro estaba sentado a una de las mesas del salón cuando ingresó el agresor —identificado por las iniciales M.R.D. y vinculado al Club Universitario de Córdoba— acompañado por una mujer.
Según la reconstrucción del caso, el hombre encaró de inmediato al cliente con tono agresivo al creer que había observado de manera indebida a su acompañante. “¿Qué mirás?”, lo desafió antes de insultarlo al grito de “degenerado”.
Aunque el intercambio pareció detenerse por unos instantes, las grabaciones del comercio revelan que el atacante esperó a pagar su pedido en la caja para volver directamente hacia la mesa de la víctima y desatar la agresión:
- Más de diez trompadas: Sin mediar palabra, le lanzó una seguidilla de golpes de puño directos al rostro.
- Arrinconado y en el piso: El agresor empujó al médico hasta un depósito del local, donde lo derribó y continuó pegándole piñas y patadas en la cara mientras permanecía indefenso en el suelo.
- El grito grabado en la escena: En medio de la golpiza, el atacante le exigió: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, mientras la víctima apenas lograba responder: “No hice nada”.
Recién cuando empleados del comercio y otros comensales intervinieron para frenar el ataque, el hombre salió del local y huyó a bordo de una camioneta Ford Ranger.
Investigación, arresto y el repudio del Club Universitario
Luego de que el médico radicara la denuncia, personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles rastreó las cámaras públicas y privadas del sector hasta dar con el vehículo en el que había escapado el sospechoso y tomar declaración a los testigos.
Con esas pruebas reunidas, la Policía detuvo al profesor de rugby el miércoles 11 de noviembre. El expediente quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, conducida por Paula Bruera:
- Imputación inicial: El detenido fue acusado de lesiones leves y amenazas, aunque la fiscalía aguarda la evolución de los estudios médicos de la víctima para determinar si corresponde agravar la figura penal por la fractura facial.
- Sanciones deportivas: Tras viralizarse el caso, la Subcomisión de Rugby del Club Universitario de Córdoba difundió un comunicado oficial expresando su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física”.
- Medida disciplinaria: La institución señaló que toda agresión es “incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia” y confirmó que evaluará “con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan” contra el entrenador.