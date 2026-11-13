Un aberrante caso de crueldad animal genera profunda conmoción e indignación en la provincia de San Juan. Un hombre de 34 años fue detenido en el departamento de Pocito, acusado de haber maltratado y abusado sexualmente de dos perros de entre cinco y seis meses de vida, uno de los cuales murió a raíz de la gravedad de las heridas sufridas.
Maltrato animal extremo en San Juan: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos cachorros y uno murió
Un veterinario constató las graves lesiones en los animales, que tenían entre cinco y seis meses. El acusado estuvo detenido solamente 48 horas
La investigación se inició a mediados de octubre, cuando vecinos del barrio Cruce de los Andes alertaron a rescatistas independientes sobre los episodios de violencia extrema que ocurrían dentro de una vivienda de la zona.
El rescate de los cachorros y un allanamiento clave
Ante la urgencia de las denuncias vecinales, dos proteccionistas acudieron al domicilio y lograron poner a salvo a ambos animales. De inmediato los trasladaron a una clínica veterinaria, donde un profesional confirmó que los perros presentaban traumatismos severos y signos clínicos compatibles con violencia física y abuso sexual.
Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlos, uno de los cachorros falleció poco después debido al crítico estado en el que se encontraba.
El deceso del animal agravó el cuadro judicial y motivó la intervención directa del Juzgado de Faltas de Pocito y de efectivos de la Policía Rural. A principios de noviembre, el expediente sumó una segunda denuncia contra el mismo domicilio por la presunta venta ilegal de fauna silvestre.
Con esos elementos probatorios, las autoridades ordenaron un allanamiento en la propiedad que permitió rescatar a más ejemplares en riesgo:
- Seis aves: se encontraban en el inmueble y aparentemente estaban destinadas a la comercialización clandestina.
- Otro perro: vivía en la propiedad y fue retirado de urgencia para garantizar su integridad física.
Liberado a los dos días: las medidas que le impuso la Justicia
El dueño de la vivienda, un changarín de 34 años, fue arrestado por infracción a la normativa vigente contra el maltrato y la crueldad animal. Sin embargo, según informó el medio local Diario de Cuyo, permaneció detenido solo dos días y recuperó la libertad el pasado sábado.
De acuerdo con fuentes del caso, el acusado negó inicialmente los hechos ante las autoridades, aunque posteriormente habría reconocido parte de lo ocurrido e intentado justificar su conducta.
Mientras avanza el proceso contravencional y judicial, el Juzgado de Faltas de Pocito dictó una serie de restricciones obligatorias para el imputado:
- Capacitación obligatoria: deberá cursar y aprobar el taller “Responsabilidad y Cuidado de Animales”, orientado a promover la protección y el respeto hacia la fauna.
- Prohibición de tenencia: tiene terminantemente prohibido volver a tener mascotas o cualquier tipo de animal en su domicilio.
- Restricción perimetral: se le impuso una orden de no acercamiento y prohibición de contacto respecto de determinados familiares que prestaron declaración testimonial en la causa.
En pocas palabras
- Maltrato animal: Hombre de 34 años fue detenido en San Juan por abusar sexualmente de dos cachorros.
- Rescate y muerte: Uno de los cachorros murió tras sufrir graves lesiones físicas y abuso sexual.
- Medidas judiciales: El acusado, liberado tras 48 horas, tiene prohibición de tenencia y deberá hacer capacitación obligatoria.