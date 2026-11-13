Maltrato animal extremo en San Juan: detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos cachorros y uno murió

Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlos, uno de los cachorros falleció poco después debido al crítico estado en el que se encontraba.

El deceso del animal agravó el cuadro judicial y motivó la intervención directa del Juzgado de Faltas de Pocito y de efectivos de la Policía Rural. A principios de noviembre, el expediente sumó una segunda denuncia contra el mismo domicilio por la presunta venta ilegal de fauna silvestre.

Con esos elementos probatorios, las autoridades ordenaron un allanamiento en la propiedad que permitió rescatar a más ejemplares en riesgo:

Seis aves: se encontraban en el inmueble y aparentemente estaban destinadas a la comercialización clandestina.

se encontraban en el inmueble y aparentemente estaban destinadas a la comercialización clandestina. Otro perro: vivía en la propiedad y fue retirado de urgencia para garantizar su integridad física.

Liberado a los dos días: las medidas que le impuso la Justicia

El dueño de la vivienda, un changarín de 34 años, fue arrestado por infracción a la normativa vigente contra el maltrato y la crueldad animal. Sin embargo, según informó el medio local Diario de Cuyo, permaneció detenido solo dos días y recuperó la libertad el pasado sábado.

De acuerdo con fuentes del caso, el acusado negó inicialmente los hechos ante las autoridades, aunque posteriormente habría reconocido parte de lo ocurrido e intentado justificar su conducta.

Mientras avanza el proceso contravencional y judicial, el Juzgado de Faltas de Pocito dictó una serie de restricciones obligatorias para el imputado: