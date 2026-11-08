Salvaron a un caballo desnutrido que era golpeado y maltratado

La investigación se originó semanas atrás, cuando una vecina radicó una denuncia penal y aportó registros fílmicos claves que conmovieron a las autoridades.

En los videos se observaban brutales escenas en las que el animal, imposibilitado de mantenerse en pie por sus propios medios debido a la debilidad, era brutalmente golpeado para forzarlo a incorporarse y continuar con las tareas de carga.

Con el material probatorio y los testimonios recabados, la Unidad Fiscal interviniente solicitó y obtuvo la orden de irrupción en el domicilio señalado.

Al ingresar, los uniformados constataron las condiciones de vulnerabilidad en las que vivía el caballo y procedieron a su secuestro preventivo, resguardándolo para recibir atención veterinaria urgente.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la Ley Nacional 14.346 de protección contra la crueldad animal, normativa que sanciona penalmente estos delitos.

Mientras el equino quedó bajo el cuidado de instituciones especializadas para su rehabilitación, la justicia continúa con la investigación para determinar las responsabilidades penales de los propietarios, en un caso que vuelve a poner en debate el flagelo de la tracción a sangre y el abuso sistemático hacia los animales.