La Cámara de Senadores de Mendoza avanza con el debate de la llamada "Ley Ágata", un proyecto que ya cuenta con aprobación unánime en Diputados y promete marcar un hito en la provincia. La iniciativa busca modificar el Código Contravencional para endurecer severamente las penas económicas y punitivas, poniendo fin a la impunidad frente al maltrato animal.
Multas millonarias y hasta 60 días de cárcel: buscan frenar el maltrato animal en Mendoza
El Senado de Mendoza avanza con el debate de la "Ley Ágata", un proyecto con amplio consenso que busca endurecer el Código Contravencional
El proyecto, que ya se encuentra en el Senado, introduce por primera vez la sanción por omisión de cuidado o abandono, aplicando multas de hasta $750.000 o la realización de trabajos comunitarios.
60 días de arresto y multas millonarias: los detalles de la Ley Ágata
Sin embargo, para los casos donde exista agresión o violencia directa contra animales domésticos o silvestres, la normativa contempla multas que alcanzan el millón y medio de pesos y penas de hasta 60 días de arresto.
En las situaciones de crueldad extrema, el castigo económico trepará hasta los cuatro millones de pesos, acompañados por hasta noventa días en prisión. Como medida complementaria, todos los condenados quedarán automáticamente inhabilitados para tener mascotas en el futuro y deberán realizar capacitaciones obligatorias sobre bienestar y tenencia responsable.
Surgida a partir de la indignación popular por la agresión a una yegua en San Rafael, esta ley en Mendoza busca adecuar la legislación a las demandas sociales actuales. El Senado prevé darle votación definitiva en las próximas semanas, consolidando un marco legal más firme para prevenir y sancionar el maltrato animal.