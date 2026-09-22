Multas millonarias y hasta 60 días de cárcel: buscan frenar el maltrato animal en Mendoza

El proyecto, que ya se encuentra en el Senado, introduce por primera vez la sanción por omisión de cuidado o abandono, aplicando multas de hasta $750.000 o la realización de trabajos comunitarios.

60 días de arresto y multas millonarias: los detalles de la Ley Ágata

Sin embargo, para los casos donde exista agresión o violencia directa contra animales domésticos o silvestres, la normativa contempla multas que alcanzan el millón y medio de pesos y penas de hasta 60 días de arresto.