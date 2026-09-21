¿ANSES te depositó más plata de la esperada? Si cobrás AUH o SUAF, revisá tu cuenta

¿Por qué muchos beneficiarios de AUH y SUAF se encontraron este mes con más dinero del esperado en sus cuentas? ANSES aplicó en septiembre un aumento del 2,11% a las asignaciones, de acuerdo con la inflación de julio. Pero hay dos razones más que pueden haber hecho una diferencia importante.
La primera es que, junto con los montos de la asignación, también se actualizaron los topes de ingresos que determinan cuánto cobra cada familia por Asignación Familiar por Hijo, conocida como salario familiar y destinada a trabajadores en relación de dependencia.
En septiembre, quienes tienen ingresos familiares de hasta $1.192.505 cobran $77.025 por hijo; hasta $1.748.924, $51.958; hasta $2.019.189, $31.427; y quienes superan ese último monto cobran $16.217 por hijo, siempre que no superen el tope máximo. Es decir, una familia pudo haber pasado de un rango a otro si su salario se estancó y, de esa manera, empezar a cobrar una asignación mayor. Estos topes y los montos de las asignaciones volverán a actualizarse con la próxima movilidad: será del 1,7% en octubre.
Pero hay una segunda explicación para los depósitos más altos: la Ayuda Escolar Anual. El monto de $85.000 que la mayoría cobró en marzo también apareció este mes para quienes presentaron con demora el certificado de escolaridad. Quienes todavía no lo hicieron pueden consultar el estado en Mi ANSES y, si figura en amarillo, tienen tiempo para cargarlo hasta el 31 de diciembre.