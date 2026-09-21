¿ANSES te depositó más plata de la esperada? Si cobrás AUH o SUAF, revisá tu cuenta

La primera es que, junto con los montos de la asignación, también se actualizaron los topes de ingresos que determinan cuánto cobra cada familia por Asignación Familiar por Hijo, conocida como salario familiar y destinada a trabajadores en relación de dependencia.

En septiembre, quienes tienen ingresos familiares de hasta $1.192.505 cobran $77.025 por hijo; hasta $1.748.924, $51.958; hasta $2.019.189, $31.427; y quienes superan ese último monto cobran $16.217 por hijo, siempre que no superen el tope máximo. Es decir, una familia pudo haber pasado de un rango a otro si su salario se estancó y, de esa manera, empezar a cobrar una asignación mayor. Estos topes y los montos de las asignaciones volverán a actualizarse con la próxima movilidad: será del 1,7% en octubre.