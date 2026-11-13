Un accidente ocurrido en Las Heras y dejó como saldo 4 personas heridas luego de un choque entre dos motos y una bicicleta en la intersección de las calles Independencia y San Juan en la madrugada de este viernes. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales con heridas de diferente gravedad.
Cuatro personas resultaron heridas tras un accidente entre dos motos y una bicicleta en Las Heras
El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en calles Independencia y San Juan. Todos los involucrados fueron internados
El accidente fue alrededor de las 3.40 de este viernes, cuando dos personas que iban en una moto Bajaj Rouser NS de 150 cilindradas y un ciclista circulaban por calle Independencia hacia el oeste y chocaron con otro hombre que manejaba una moto Honda por San Juan hacia el norte.
Tras el accidente las 4 víctimas fueron asistidas
Como consecuencia del choque, los 4 involucrados sufrieron lesiones diversas y recibieron asistencia médica. Los ocupantes de la Bajaj Rouser sufrieron politraumatismos graves, uno de ellos fue trasladado al Hospital Central y otro al Lagomaggiore.
El ciclista también fue asistido por politraumatismos moderados y lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore. El conductor de la moto Honda fue derivado al Hospital Central con politraumatismos graves como consecuencia del accidente.
En pocas palabras
- Fuerte choque: cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre dos motos y una bicicleta en Las Heras.
- Sinistros viales: el accidente ocurrió en la intersección de calles Independencia y San Juan durante la madrugada.
- Traslado médico: los cuatro heridos fueron derivados a hospitales de Mendoza con politraumatismos.