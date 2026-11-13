Cuatro personas resultaron heridas tras un accidente entre dos motos y una bicicleta en Las Heras

El accidente fue alrededor de las 3.40 de este viernes, cuando dos personas que iban en una moto Bajaj Rouser NS de 150 cilindradas y un ciclista circulaban por calle Independencia hacia el oeste y chocaron con otro hombre que manejaba una moto Honda por San Juan hacia el norte.

El incidente vial ocurrió en la intersección de las calles Independencia y San Juan de Las Heras. Foto: Ministerio de Seguridad

Tras el accidente las 4 víctimas fueron asistidas

Como consecuencia del choque, los 4 involucrados sufrieron lesiones diversas y recibieron asistencia médica. Los ocupantes de la Bajaj Rouser sufrieron politraumatismos graves, uno de ellos fue trasladado al Hospital Central y otro al Lagomaggiore.