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Accidente vial

Cuatro personas resultaron heridas tras un accidente entre dos motos y una bicicleta en Las Heras

El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en calles Independencia y San Juan. Todos los involucrados fueron internados

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Un accidente entre dos motos y una bicicleta dejó cuatro personas heridas en Las Heras

Un accidente entre dos motos y una bicicleta dejó cuatro personas heridas en Las Heras

Un accidente ocurrido en Las Heras y dejó como saldo 4 personas heridas luego de un choque entre dos motos y una bicicleta en la intersección de las calles Independencia y San Juan en la madrugada de este viernes. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales con heridas de diferente gravedad.

El accidente fue alrededor de las 3.40 de este viernes, cuando dos personas que iban en una moto Bajaj Rouser NS de 150 cilindradas y un ciclista circulaban por calle Independencia hacia el oeste y chocaron con otro hombre que manejaba una moto Honda por San Juan hacia el norte.

El incidente vial ocurri&oacute; en la intersecci&oacute;n de las calles Independencia y San Juan de Las Heras.&nbsp;

El incidente vial ocurrió en la intersección de las calles Independencia y San Juan de Las Heras.

Tras el accidente las 4 víctimas fueron asistidas

Como consecuencia del choque, los 4 involucrados sufrieron lesiones diversas y recibieron asistencia médica. Los ocupantes de la Bajaj Rouser sufrieron politraumatismos graves, uno de ellos fue trasladado al Hospital Central y otro al Lagomaggiore.

El ciclista también fue asistido por politraumatismos moderados y lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore. El conductor de la moto Honda fue derivado al Hospital Central con politraumatismos graves como consecuencia del accidente.

En pocas palabras

  • Fuerte choque: cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre dos motos y una bicicleta en Las Heras.
  • Sinistros viales: el accidente ocurrió en la intersección de calles Independencia y San Juan durante la madrugada.
  • Traslado médico: los cuatro heridos fueron derivados a hospitales de Mendoza con politraumatismos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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