Un jugador de fútbol chocó en su auto con la amante de acompañante: qué dijo su novia

Un futbolista de 21 años delantero de Colo Colo, se encontraba al margen de la convocatoria de su equipo debido a un esguince medial en el tobillo izquierdo que lo obligaba a realizar trabajos de rehabilitación. A pesar de estar descartado para disputar el partido frente a Ñublense, durante la madrugada del domingo el deportista tuvo un accidente.
La celebración del título número 35 de Colo Colo este domingo estuvo marcada por la detención de Leandro Hernández, delantero que chocó con otro vehículo tras pasarse una luz roja mientras conducía en estado de ebriedad, dejando a una persona con varias fracturas.
Un jugador de fútbol salió a festejar y chocó en su auto con la amante de acompañante
Cerca de las 5:00 de la mañana, el auto manejado por el jugador circulaba por la comuna de Providencia, en Chile. Al llegar a la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, chocó violentamente contra otro vehículo, en una maniobra donde se investiga si uno de los coches cruzó el semáforo en rojo.
El test de alcoholemia realizado al jugador dio como resultado 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Asimismo, las autoridades constataron que el atacante viajaba acompañado por otra mujer que no era su novia.
Tras la colisión, Leandro resultó ileso, mientras que el conductor del segundo auto sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado al Hospital El Salvador. El delantero quedó detenido en la Subcomisaría de Providencia Sur y luego fue derivado a un centro médico para los procedimientos de rigor, al tiempo que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó revisar las cámaras del sector.
Qué dijo su novia ante la presencia de la amante
El suceso desató un gran escándalo sobre todo cuando la noticia se hizo pública. Josefa Muñoz, pareja o actual expareja del jugador de Colo Colo, reveló en sus redes sociales que se enteró del accidente y de la infidelidad a través de la prensa. "Yo no iba en el auto, me enteré de la misma forma, por los medios de que iba con otra mujer", escribió en Instagram.
Ella cuestionó la irresponsabilidad del deportista al conducir ebrio estando lesionado antes de un encuentro clave, repudió los mensajes de odio recibidos y pidió que no la vuelvan a vincular con él.
En pocas palabras
- Futbolista de Colo Colo: fue detenido tras protagonizar un violento choque en estado de ebriedad, acompañado por su amante.
- Consecuencias del accidente: el conductor del otro vehículo sufrió fracturas y el jugador dio positivo en alcoholemia.
- Reacción de la novia: se enteró por la prensa del accidente y la infidelidad, expresando su repudio.