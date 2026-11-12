Un jugador de fútbol chocó en su auto con la amante de acompañante: qué dijo su novia

El test de alcoholemia realizado al jugador dio como resultado 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Asimismo, las autoridades constataron que el atacante viajaba acompañado por otra mujer que no era su novia.

Tras la colisión, Leandro resultó ileso, mientras que el conductor del segundo auto sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado al Hospital El Salvador. El delantero quedó detenido en la Subcomisaría de Providencia Sur y luego fue derivado a un centro médico para los procedimientos de rigor, al tiempo que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó revisar las cámaras del sector.

Chocó en Providencia; su pareja se enteró por medios que iba con otra mujer.

Qué dijo su novia ante la presencia de la amante

El suceso desató un gran escándalo sobre todo cuando la noticia se hizo pública. Josefa Muñoz, pareja o actual expareja del jugador de Colo Colo, reveló en sus redes sociales que se enteró del accidente y de la infidelidad a través de la prensa. "Yo no iba en el auto, me enteré de la misma forma, por los medios de que iba con otra mujer", escribió en Instagram.

Ella cuestionó la irresponsabilidad del deportista al conducir ebrio estando lesionado antes de un encuentro clave, repudió los mensajes de odio recibidos y pidió que no la vuelvan a vincular con él.