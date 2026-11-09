El mendocino Lautaro Pastrán salió campeón con el Colo Colo: ganó el Torneo Clausura chileno

La alegría alba llegó en los descuentos, cuando el recién ingresado Marcos Bolados apareció en plena área chica para poner el 2-1 definitivo y desatar la locura de millones de colocolinos.

Colo Colo llegó a los 61 puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, y consiguió la estrella 35 de su historia. El elenco albo se consagró cuando quedan tres fechas para el final del certamen.

Pastrán se inició en el Tomba, luego tuvo un paso por las inferiores de River Plate, hasta que le llegò el momento de debutar en Primera en Everton de Chile, y además actuó en Belgrano de Córdoba y en la Liga de Quito de Ecuador.

Otros datos de Lautaro Pastrán