El mendocino Lautaro Pastrán salió campeón con el Colo Colo: ganó el Torneo Clausura chileno

La alegría alba llegó en los descuentos, cuando el recién ingresado Marcos Bolados apareció en plena área chica para poner el 2-1 definitivo y desatar la locura de millones de colocolinos.
Colo Colo llegó a los 61 puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, y consiguió la estrella 35 de su historia. El elenco albo se consagró cuando quedan tres fechas para el final del certamen.
Pastrán se inició en el Tomba, luego tuvo un paso por las inferiores de River Plate, hasta que le llegò el momento de debutar en Primera en Everton de Chile, y además actuó en Belgrano de Córdoba y en la Liga de Quito de Ecuador.
Otros datos de Lautaro Pastrán
- Lautaro Pastrán nació el 27 de junio de 2002 en la Ciudad de Mendoza. Es Extremo izquierdo, interior izquierdo y derecho.
- Su esposa se llama María Alvis y juntos tienen un hijo llamado Leonnel. Sus papás son Angie Tello y Gustavo y tiene tres hermanos, Gonzalo, Ezequiel y Tiziano.
- Se inició en Godoy Cruz, luego pasó a River, donde estuvo de los 14 a los 18 años y en febrero de 2021 se sumó al Everton de Chile. También jugó en Belgrano. En el 2025 llegó a la Liga de Quito.