Adiós a los chirridos y rayones: el truco definitivo para limpiar las gomas limpiaparabrisas del auto

Con el paso de las semanas, las gomas de los limpiaparabrisas acumulan una combinación invisible pero altamente dañina: polvo del ambiente, restos de insectos, resina de árboles y hasta residuos de cera de los lavaderos de autos.

Cómo limpiar las gomas limpiaparabrisas paso a paso

Esta contaminación rompe el contacto uniforme del caucho contra el parabrisas. Como resultado, en lugar de deslizarse de forma suave y silenciosa, la goma comienza a saltar, vibrar y generar ese clásico chirrido tan molesto, además de dejar marcas que dificultan gravemente la visibilidad al conducir.