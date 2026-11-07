Ni con vinagre ni con alcohol: cómo limpiar la pantalla del televisor o Smart TV sin rayarlo

Para comenzar, es importante apagar y desconectar el televisor de la corriente eléctrica. También hay que esperar unos minutos hasta que la pantalla se enfríe, especialmente si el Smart TV estuvo prendido durante varias horas.

El Smart TV o televisor quedará reluciente gracias a este truco de limpieza.

Una vez que esté listo, se debe pasar el paño de microfibra con movimientos suaves y sin ejercer presión sobre el panel. Lo recomendable es realizar pasadas delicadas, sin frotar repetidamente sobre una misma zona.

Si después de la limpieza todavía quedan manchas difíciles, existe otra alternativa: humedecer apenas una esquina del paño con agua limpia. El tejido debe quedar ligeramente húmedo, nunca mojado ni con gotas que puedan escurrirse. Después, debemos repasar únicamente el sector afectado y utilizar una parte seca para retirar la humedad restante.

Especialistas señalan que hay algunos productos que conviene mantener alejados del televisor. El alcohol, el vinagre, la acetona, el amoníaco y los limpiadores multiusos pueden afectar las capas protectoras y antirreflejo de las pantallas. Tampoco se recomienda utilizar servilletas, toallas de papel, esponjas ásperas o bicarbonato, porque pueden provocar rayones.

Expertos no recomiendan usar vinagre o alcohol para limpiar la pantalla.

Otro detalle importante es no rociar agua ni ningún producto directamente sobre el Smart TV. Los líquidos pueden filtrarse por los bordes y las aberturas del dispositivo, lo que aumenta el riesgo de daños internos.

Para conservar el equipo en buenas condiciones, conviene retirar el polvo de la pantalla una vez por semana y consultar siempre las instrucciones de limpieza del fabricante. Así, con un paño de microfibra y unos minutos de cuidado, es posible mantener el televisor limpio sin comprometer su funcionamiento ni su vida útil.