Mercado Libre liquida Smart TV Samsung con doble puerto HDMI, tecnología PurColor y WiFi : lo vende por menos de $400.000

Este televisor es de 32 pulgadas, convirtiéndose en el dispositivo ideal para salas pequeñas.

Este Smart TV incorpora tecnologías que buscan mejorar tanto la calidad visual como la experiencia de sonido. Entre ellas se encuentra PurColor, una función que optimiza la reproducción de los colores para conseguir imágenes más naturales y equilibradas.

También cuenta con tecnología HDR, que mejora el contraste y permite apreciar mejor los detalles en escenas claras y oscuras. De esta manera, el contenido audiovisual ofrece una experiencia visual más completa.

Otro aspecto destacado de este televisor es su sistema operativo Tizen, que facilita el acceso a distintas aplicaciones de entretenimiento. Desde su plataforma inteligente es posible ingresar a servicios como Netflix, YouTube y Disney+, entre otras opciones disponibles.

En cuanto a la conectividad, dispone de dos puertos HDMI, que permiten conectar dispositivos externos como consolas de videojuegos, reproductores multimedia y computadoras. Esto amplía las posibilidades de uso del televisor sin necesidad de depender exclusivamente de las aplicaciones integradas.

Por otro lado, el apartado de audio también presenta características interesantes. El equipo ofrece una potencia de 10 W RMS y tecnología Object Tracking Sound Lite, diseñada para generar una sensación de sonido envolvente y acompañar la acción que aparece en pantalla. Esta función busca mejorar la experiencia audiovisual y ofrecer diálogos más claros durante películas, series y otros contenidos.

En lo que respecta al precio, dicho Smart TV tiene un importante descuento, quedando a un valor final de $342.999. Si querés comprarlo, podés hacerlo en el siguiente link.

Mercado Libre pudo de oferta este Smart TV.

Por lo tanto, considerando la relación precio-calidad, estamos ante una oferta irresistible, considerando que se trata de un dispositivo de una marca prestigiosa, con tecnología de última generación.