Mercado Libre liquida el iPhone 17 Pro Max de 256 GB con una rebaja inesperada y lo pone a mitad de precio

En cuanto al diseño, el iPhone 17 Pro Max presenta una estructura unibody de aluminio, protección Ceramic Shield 2 en la parte frontal y Ceramic Shield en la parte posterior. Su color azul profundo se diferencia de los acabados tradicionales y combina con una estética moderna.

El iPhone 17 Pro Max está de oferta en Mercado Libre.

El rendimiento está a cargo del chip A19 Pro, acompañado de una CPU de seis núcleos, una GPU de seis núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Esta configuración permite ejecutar aplicaciones exigentes, editar videos y disfrutar de videojuegos con gráficos avanzados. También integra Apple Intelligence, el conjunto de funciones de IA de la marca, disponible según el idioma, la región y los requisitos de software.

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del iPhone 17 Pro Max. Incluye un sistema de cámaras traseras Pro Fusion con sensores de 48 megapíxeles, entre ellos una cámara principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo. Ofrece opciones de zoom óptico de hasta 8x de calidad óptica y zoom digital de hasta 40x para fotografías. La cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles permite tomar selfies y realizar videollamadas con funciones de encuadre automático.

Este es el teléfono de Apple que está rebajado en Mercado Libre.

La batería admite hasta 39 horas de reproducción de video, según las pruebas de Apple, y cuenta con carga mediante USB-C y opciones inalámbricas MagSafe. En conectividad, incorpora 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y doble eSIM, aunque la compatibilidad depende del mercado y del operador.

En lo que respecta al precio, Mercado Libre lo está ofreciendo (por tiempo limitado) a $2.510.176. Según la publicación en la tienda, este celular de Apple tiene un precio de $5.461.484.

iPhone 17 Pro Max de oferta en Mercado Libre.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.