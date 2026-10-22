Mercado Libre liquida Smart TV Samsung de 55 pulgadas con pantalla QLED, conexión USB, WiFi y puerto HDMI

Sus 55 pulgadas proporcionan un formato adecuado para salas de estar, habitaciones amplias y espacios dedicados al entretenimiento. La experiencia visual también depende de la calidad del contenido y de las características específicas del modelo.

¿Qué funciones inteligentes trae este Smart TV de oferta en Mercado Libre?

El sistema operativo Tizen permite navegar por la interfaz del televisor y acceder a aplicaciones de entretenimiento. Entre las plataformas integradas se encuentran Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y YouTube, ideales para reproducir películas, series, documentales y videos mediante una conexión a internet.

En materia de conectividad, incorpora WiFi de alta velocidad y un puerto Ethernet para conectarse a la red de casa mediante cable. También dispone de puertos HDMI y USB, útiles para conectar consolas de videojuegos, reproductores multimedia, computadoras y dispositivos de almacenamiento compatibles.

Este Smart TV está de oferta en Mercado Libre.

Otra función destacada es la conectividad Bluetooth, que permite vincular accesorios compatibles, como auriculares o altavoces inalámbricos.

Además, el equipo incluye asistentes inteligentes como Bixby, Alexa y Google Assistant. La disponibilidad de determinadas funciones puede variar según el modelo, la configuración y la región.

¿Cuál es el precio del Smart TV de Samsung?

En Mercado Libre, este Smart TV suele costar $1.099.999, pero por tiempo limitado tiene una rebaja del 20%, rebajando su precio a $879.999. Además, podés llevarlo en hasta 12 cuotas sin interés, pagando con distintas tarjetas bancarias.

El Smart TV de Samsung que está de oferta en Mercado Libre.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.