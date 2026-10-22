Mercado Libre sorprendió a propios y extraños con una oferta imperdible en uno de sus mejores televisores. Se trata de un Smart TV marca Samsung, el cual tiene una considerable rebaja superior a los $200.000.
Mercado Libre liquida Smart TV Samsung de 55 pulgadas con pantalla QLED, conexión USB, WiFi y puerto HDMI
Mercado Libre puso de oferta uno de sus mejores Smart TV marca Samsung. Conocé todas sus características y su precio final
¿Cuál es el Smart TV de Samsung que está de oferta en Mercado Libre?
El Smart TV Samsung de 55 pulgadas QLED es una alternativa para quienes buscan disfrutar de películas, series, deportes y videos en una pantalla de gran tamaño con buena calidad de imagen. Gracias a su tecnología QLED y resolución 4K, este televisor está diseñado para ofrecer una grata experiencia de entretenimiento con imágenes detalladas y acceso a diferentes plataformas digitales.
Pantalla QLED con resolución 4K, una característica destacada en este Smart TV de Samsung
Una de las principales características de este Smart TV es su pantalla QLED, una tecnología que utiliza puntos cuánticos para reproducir colores intensos y una amplia gama cromática. A esto se suma la resolución 4K, que ofrece aproximadamente cuatro veces más píxeles que una pantalla Full HD, lo que permite apreciar más detalles en los contenidos compatibles.
Sus 55 pulgadas proporcionan un formato adecuado para salas de estar, habitaciones amplias y espacios dedicados al entretenimiento. La experiencia visual también depende de la calidad del contenido y de las características específicas del modelo.
¿Qué funciones inteligentes trae este Smart TV de oferta en Mercado Libre?
El sistema operativo Tizen permite navegar por la interfaz del televisor y acceder a aplicaciones de entretenimiento. Entre las plataformas integradas se encuentran Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y YouTube, ideales para reproducir películas, series, documentales y videos mediante una conexión a internet.
En materia de conectividad, incorpora WiFi de alta velocidad y un puerto Ethernet para conectarse a la red de casa mediante cable. También dispone de puertos HDMI y USB, útiles para conectar consolas de videojuegos, reproductores multimedia, computadoras y dispositivos de almacenamiento compatibles.
Otra función destacada es la conectividad Bluetooth, que permite vincular accesorios compatibles, como auriculares o altavoces inalámbricos.
Además, el equipo incluye asistentes inteligentes como Bixby, Alexa y Google Assistant. La disponibilidad de determinadas funciones puede variar según el modelo, la configuración y la región.
¿Cuál es el precio del Smart TV de Samsung?
En Mercado Libre, este Smart TV suele costar $1.099.999, pero por tiempo limitado tiene una rebaja del 20%, rebajando su precio a $879.999. Además, podés llevarlo en hasta 12 cuotas sin interés, pagando con distintas tarjetas bancarias.
Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.