Autoridades provinciales y municipales recorrieron el centro logístico de Mercado Libre, situado en Luján de Cuyo, y conocieron los avances de un plan de inversiones que combina infraestructura logística, conectividad aérea y nuevos espacios de trabajo.
En Luján, amplían el centro logístico de Mercado Libre y se generarán 1.050 empleos
El crecimiento del centro logístico de Mercado Libre permitirá el procesamiento de hasta 96.000 paquetes, entre otras ventajas. Alfredo Cornejo visitó el predio
La apuesta de Mercado Libre, con una fuerte inversión, que ronda los U$S8 millones, representa una ampliación de su capacidad operativa, pero también incorpora infraestructura estratégica para el entramado productivo mendocino.
Alfredo Cornejo destacó la inversión privada en Mendoza y señaló que el funcionamiento del predio ampliado permitirá procesar "hasta 96.000 paquetes diarios y generar 1.050 puestos de trabajo directos e indirectos".
Mendoza y la logística aérea de Mercado Libre
Mendoza, dijo el gobernador, se incorpora a la red de envíos aéreos de Mercado Libre, "lo que mejora la conexión con otros mercados. Queremos que nuestros productores, comercios y pymes puedan vender más desde Mendoza, llegar a nuevos clientes y competir en mejores condiciones".
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, anticipó que la empresa Mercado Libre brindará capacitaciones a los emprendedores que quieran ofrecer sus productos a través de las plataformas digitales de comercialización y distribución.
El intendente lujanino Esteban Allasino participó de la recorrida por el centro logístico de la empresa Mercado Libre, en pleno funcionamiento en las distintas etapas de procesamiento y despacho y recepción de envíos, a cargo de personal capacitado en logística.
Impacto en la experiencia de compra
La ampliación de la red logística también tendrá impacto en la experiencia de compra de los mendocinos, al contribuir a agilizar los tiempos de entrega y facilitar el acceso a una mayor variedad de productos a través de la plataforma Mercado Libre.
El crecimiento de la operación combina nuevas oportunidades para que las pymes y los productores locales amplíen su alcance comercial con mejoras en el servicio para los consumidores de la provincia.
En pocas palabras
- Mercado Libre: amplía su centro logístico en Luján con una inversión de U$S8 millones.
- Empleo y logística: generará 1.050 empleos directos e indirectos y procesará hasta 96.000 paquetes diarios.
- Conexión aérea: Mendoza se suma a la red de envíos aéreos, mejorando la conexión con otros mercados.