En Luján, amplían el centro logístico de Mercado Libre y se generarán 1.050 empleos

Mendoza y la logística aérea de Mercado Libre

Mendoza, dijo el gobernador, se incorpora a la red de envíos aéreos de Mercado Libre, "lo que mejora la conexión con otros mercados. Queremos que nuestros productores, comercios y pymes puedan vender más desde Mendoza, llegar a nuevos clientes y competir en mejores condiciones".

Mercado Libre tiene su centro operativo en Luján.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, anticipó que la empresa Mercado Libre brindará capacitaciones a los emprendedores que quieran ofrecer sus productos a través de las plataformas digitales de comercialización y distribución.

El intendente lujanino Esteban Allasino participó de la recorrida por el centro logístico de la empresa Mercado Libre, en pleno funcionamiento en las distintas etapas de procesamiento y despacho y recepción de envíos, a cargo de personal capacitado en logística.

Impacto en la experiencia de compra

La ampliación de la red logística también tendrá impacto en la experiencia de compra de los mendocinos, al contribuir a agilizar los tiempos de entrega y facilitar el acceso a una mayor variedad de productos a través de la plataforma Mercado Libre.

El crecimiento de la operación combina nuevas oportunidades para que las pymes y los productores locales amplíen su alcance comercial con mejoras en el servicio para los consumidores de la provincia.