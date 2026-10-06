El Gobierno anunció una inversión de más de $270 millones para el autódromo de San Martín

El Gobierno de Mendoza anunció la puesta en marcha de un plan integral de obras para el Autódromo Ciudad de San Martín, con una inversión inicial que superará los $270 millones. El objetivo principal -dijeron- es renovar la infraestructura del predio y posicionarlo como un escenario fijo para las principales categorías del automovilismo nacional.
El anuncio fue encabezado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil, y de Junín, Mario Abed; y el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, reunidos con representantes de la Asociación Volantes del Este (AVE).
Esta primera etapa contempla una inversión de $272 millones aportados por la Provincia y estará centrada en la construcción de nuevos sanitarios. El plazo de ejecución estimado es de entre 2 y 3 meses, y los trabajos comenzarán inmediatamente después de que finalice la competencia del Turismo Nacional prevista para este fin de semana.
Con la mira en un autódromo nacional
"Vamos a ir avanzando en distintas obras que requiere el autódromo. Una de ellas son los baños, que van a empezar apenas finalice la carrera del fin de semana. Después tenemos que avanzar con las gradas y las barreras de contención, porque la idea es que este autódromo pueda competir a nivel nacional con el resto de los autódromos y tener la mayor cantidad de categorías posibles en Mendoza", destacó Mema.
El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, remarcó: "Queremos tener el autódromo que nos merecemos los mendocinos, no solamente los vecinos del Este, sino todos los que disfrutamos del deporte y del automovilismo en nuestra provincia".
El intendente Raúl Rufeil celebró la articulación entre el sector público y la AVE para avanzar en un máster plan de mejoramiento integral. Según explicaron las autoridades, las etapas siguientes incluirán reformas en los ingresos, la colocación de nuevas barreras de contención y la renovación de sectores de gradas.
El trazado de San Martín es el único autódromo operativo de Mendoza y viene de registrar una convocatoria cercana a las 20.000 personas en la última presentación del Turismo Nacional, evento que generó ocupación hotelera plena tanto en el departamento como en zonas aledañas.
Inversión complementaria para la playa de secuestros
Las autoridades confirmaron además destinar $430 millones para el cierre perimetral del predio donde la Municipalidad de San Martín resguarda los vehículos secuestrados por orden judicial y policial.
La obra será ejecutada por la comuna y busca resolver los problemas de seguridad e incendios registrados recientemente en el lugar.
En pocas palabras
- Inversión provincial: el Gobierno de Mendoza destinará más de $270 millones a la renovación del Autódromo Ciudad de San Martín.
- Obras inmediatas: los trabajos, que incluyen sanitarios nuevos, comenzarán tras la competencia de Turismo Nacional y demandarán entre 2 y 3 meses.
- Objetivo Nacional: se busca posicionar al autódromo como un escenario fijo para categorías de automovilismo a nivel nacional, mejorando infraestructura y seguridad.