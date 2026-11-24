Las langostas americanas pueden ser portadoras asintomáticas de la gaffkemia, una enfermedad bacteriana altamente letal para otros crustáceos. Además, debido a su mayor tamaño y comportamiento agresivo, tanto estas langostas como los cangrejos de Dungeness pueden competir con las especies marinas locales por el alimento y los refugios disponibles, alterando el equilibrio del océano.

A diez años del incidente

Gracias a la rápida intervención de los pescadores locales en 2015, se logró recapturar a la gran mayoría de los ejemplares antes de que pudieran formar colonias reproductivas en el océano. Sin embargo, las autoridades siguen registrando capturas aisladas en la costa de Sussex, como un ejemplar reportado cerca de Shoreham a finales de 2025, y en otras zonas como Cornualles o Cumbria.

La Organización de Gestión Marina (MMO) mantiene alertas específicas durante las festividades budistas, especialmente en junio y octubre, debido a que las ceremonias de liberación por oración siguen ocurriendo ocasionalmente en las costas británicas. De hecho, en abril de 2026, un incidente similar volvió a ser noticia en Inglaterra, cuando una activista liberó en el mar dos langostas procedentes de un restaurante en Weymouth.