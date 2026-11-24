Lo que comenzó como un ritual terminó en un desastre ambiental cuyas consecuencias pocos pudieron predecir. En junio de 2015, un grupo budista liberó 361 langostas americanas y 35 cangrejos de Dungeness, comprados en una pescadería, en el mar, específicamente frente a la costa de Brighton, Inglaterra.
La práctica, conocida tradicionalmente en China como Fangsheng, se realiza principalmente para acumular mérito espiritual, cultivar la compasión y purificar el mal karma. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, la liberación de estos animales en el océano no estaba autorizada y terminó desencadenando un problema para la fauna marina local.
De ritual a amenaza para el mar
Las autoridades británicas tuvieron que desplegar una costosa operación de captura y, en 2017, dos organizadores fueron multados con miles de libras esterlinas por violar la Ley de Vida Silvestre y Campo de 1981, que prohíbe liberar especies no nativas en el entorno. Los organizadores, Zhixiong Li y Ni Li, se declararon culpables ante el tribunal de Brighton y lamentaron públicamente el daño causado en el mar, asegurando que actuaron por desconocimiento.
Las langostas americanas pueden ser portadoras asintomáticas de la gaffkemia, una enfermedad bacteriana altamente letal para otros crustáceos. Además, debido a su mayor tamaño y comportamiento agresivo, tanto estas langostas como los cangrejos de Dungeness pueden competir con las especies marinas locales por el alimento y los refugios disponibles, alterando el equilibrio del océano.
A diez años del incidente
Gracias a la rápida intervención de los pescadores locales en 2015, se logró recapturar a la gran mayoría de los ejemplares antes de que pudieran formar colonias reproductivas en el océano. Sin embargo, las autoridades siguen registrando capturas aisladas en la costa de Sussex, como un ejemplar reportado cerca de Shoreham a finales de 2025, y en otras zonas como Cornualles o Cumbria.
La Organización de Gestión Marina (MMO) mantiene alertas específicas durante las festividades budistas, especialmente en junio y octubre, debido a que las ceremonias de liberación por oración siguen ocurriendo ocasionalmente en las costas británicas. De hecho, en abril de 2026, un incidente similar volvió a ser noticia en Inglaterra, cuando una activista liberó en el mar dos langostas procedentes de un restaurante en Weymouth.
En pocas palabras
- Ritual budista: Liberación de 361 langostas y 35 cangrejos en el mar inglés.
- Consecuencias ambientales: Desequilibrio del ecosistema marino y riesgo de enfermedades.
- Acciones correctivas: Operaciones de captura, multas a organizadores y monitoreo continuo.