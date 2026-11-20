El proyecto incluyó aproximadamente 10.000 ejemplares juveniles, 2.609 adultos y alrededor de 1,5 millones de larvas. La intención era establecer una población permanente que pudiera sostener una nueva pesquería comercial. Sin embargo, los resultados no fueron inmediatos causando estragos en el océano.

Los cangrejos se expandieron por el océano hasta modificar la vida en sus profundidades

Durante los primeros años, los cangrejos aparecían ocasionalmente en las capturas, pero su población todavía era relativamente pequeña. La situación comenzó a cambiar durante las décadas siguientes, cuando lograron reproducirse y expandirse por las aguas del mar de Barents.

En la década de 1990, su crecimiento se aceleró considerablemente. Para 2003, algunas estimaciones situaban la población en aproximadamente 20 millones de ejemplares. Los cangrejos comenzaron a extenderse hacia las costas noruegas y otras zonas del litoral ruso, mucho más allá del lugar donde habían sido liberados.

Con semejante expansión llegó también la oportunidad económica que habían buscado los investigadores. El cangrejo real rojo se convirtió en un producto muy cotizado en los mercados internacionales y dio origen a una actividad pesquera comercial que Rusia y Noruega comenzaron a desarrollar durante los primeros años del siglo XXI. Noruega abrió su pesquería comercial en 2002 y Rusia lo hizo en 2004.

Pero el éxito comercial tuvo otra cara. Al alimentarse de moluscos, erizos, estrellas de mar, gusanos y otros organismos que viven en el fondo marino, estos grandes crustáceos comenzaron a modificar las comunidades naturales. Investigaciones registraron disminuciones de grandes organismos bentónicos y cambios en la composición de especies en sectores donde abundaban los cangrejos.