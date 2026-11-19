Con una potencia conjunta de unos 130.000 caballos de fuerza, las embarcaciones arrastraron durante seis días una estructura que desplazaba cerca de 1,5 millones de toneladas y medía 210 metros de calado. El recorrido fue de aproximadamente 285 kilómetros y exigió una coordinación milimétrica.

La infraestructura llegó a su destino antes de lo previsto y comenzó a producir petróleo el 4 de noviembre de 1989. Aunque durante el traslado desplazaba alrededor de 1,5 millones de toneladas, su peso actual apoyada sobre el lecho marino es de aproximadamente 500.000 toneladas.

El nuevo hallazgo de gas en Gullfaks Sur

El 8 de octubre de 2026, la compañía energética Equinor anunció un descubrimiento de gas en Gullfaks Sur, una zona perteneciente al campo petrolero de Gullfaks, situado a unos 190 kilómetros al noroeste de Bergen.

El hallazgo se realizó mediante el pozo de exploración 34/10-D-4 BH, perforado por la plataforma de perforación Askeladden. La operación se llevó a cabo como una perforación lateral durante los trabajos de construcción de un pozo de producción.

Según las estimaciones iniciales comunicadas por Equinor, el descubrimiento contiene entre 0,5 y 1,6 millones de metros cúbicos de equivalentes recuperables de petróleo, una cantidad que representa entre 3,3 y 10,3 millones de barriles equivalentes de petróleo. Estas cifras expresan el volumen en equivalentes energéticos y no deben interpretarse como metros cúbicos de gas exclusivamente.

De acuerdo con la Dirección Noruega de Offshore, el gas rico procedente de Gullfaks Sur se procesa en esa plataforma y posteriormente se exporta a través del sistema de gasoductos Statpipe hasta la terminal de Kårstø.