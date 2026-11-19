La plataforma petrolera Gullfaks C, situada en el mar del Norte, en Noruega, protagonizó en 1989 una de las mayores operaciones de transporte marítimo de la historia. Casi cuatro décadas después, el campo petrolero al que pertenece vuelve a ser noticia tras un nuevo hallazgo de gas natural.
En 1989 desplazaron por mar el objeto más pesado del mundo: 37 años después vuelve a la escena
La plataforma petrolera Gullfaks C, reconocida por su traslado récord en mar de Noruega, se encuentra en el centro de la atención tras un nuevo descubrimiento de gas en su campo de origen.
El 2 de mayo de 1989 comenzó el traslado de esta infraestructura desde Stord, en la costa noruega, hasta el yacimiento de Gullfaks, en el mar del Norte. La operación requirió la participación de 11 remolcadores, que desplazaron la enorme estructura a lo largo de unas 154 millas náuticas.
El traslado por el mar que le valió un récord Guinness
Durante el remolque, la plataforma alcanzó un desplazamiento de entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas. Esta cifra le permitió entrar en el libro Guinness de los récords como el objeto artificial más pesado trasladado por el mar.
Con una potencia conjunta de unos 130.000 caballos de fuerza, las embarcaciones arrastraron durante seis días una estructura que desplazaba cerca de 1,5 millones de toneladas y medía 210 metros de calado. El recorrido fue de aproximadamente 285 kilómetros y exigió una coordinación milimétrica.
La infraestructura llegó a su destino antes de lo previsto y comenzó a producir petróleo el 4 de noviembre de 1989. Aunque durante el traslado desplazaba alrededor de 1,5 millones de toneladas, su peso actual apoyada sobre el lecho marino es de aproximadamente 500.000 toneladas.
El nuevo hallazgo de gas en Gullfaks Sur
El 8 de octubre de 2026, la compañía energética Equinor anunció un descubrimiento de gas en Gullfaks Sur, una zona perteneciente al campo petrolero de Gullfaks, situado a unos 190 kilómetros al noroeste de Bergen.
El hallazgo se realizó mediante el pozo de exploración 34/10-D-4 BH, perforado por la plataforma de perforación Askeladden. La operación se llevó a cabo como una perforación lateral durante los trabajos de construcción de un pozo de producción.
Según las estimaciones iniciales comunicadas por Equinor, el descubrimiento contiene entre 0,5 y 1,6 millones de metros cúbicos de equivalentes recuperables de petróleo, una cantidad que representa entre 3,3 y 10,3 millones de barriles equivalentes de petróleo. Estas cifras expresan el volumen en equivalentes energéticos y no deben interpretarse como metros cúbicos de gas exclusivamente.
De acuerdo con la Dirección Noruega de Offshore, el gas rico procedente de Gullfaks Sur se procesa en esa plataforma y posteriormente se exporta a través del sistema de gasoductos Statpipe hasta la terminal de Kårstø.
En pocas palabras
- Plataforma Gullfaks C: Hallan nuevo descubrimiento de gas en el campo petrolero noruego, noticia 37 años después de su récord.
- Traslado histórico: En 1989, la plataforma se convirtió en el objeto más pesado trasladado por mar, según Guinness.
- Hallazgo de gas: El campo Gullfaks Sur, en el mar del Norte, contiene entre 3,3 y 10,3 millones de barriles equivalentes de petróleo.