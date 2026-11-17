El auge de los aviones comerciales terminó cambiando el negocio de los grandes transatlánticos. En 1969, el barco dejó de transportar pasajeros y, después de pasar por diferentes propietarios, permaneció amarrado durante décadas en Filadelfia. A lo largo de los años surgieron propuestas para convertirlo en hotel, museo o complejo de entretenimiento, pero ninguna consiguió reunir el financiamiento necesario.

Cómo prepararon el barco para hundirlo y convertirlo en un arrecife

La restauración también implicaba una inversión enorme, mientras que el deterioro de la embarcación avanzaba. En 2024, el condado de Okaloosa, en Florida, adquirió el barco por aproximadamente un millón de dólares. Su propuesta fue convertirlo en un arrecife artificial y aprovechar sus dimensiones para crear un nuevo atractivo turístico submarino.

Antes de llevarlo al fondo del mar, el transatlántico tuvo que atravesar un extenso proceso de acondicionamiento en un astillero de Mobile, Alabama. Los trabajos incluyeron la retirada de combustibles, aceites y otros materiales contaminantes, además de más de 400 ojos de buey y elementos que podían representar un riesgo ambiental.

También se realizaron aperturas en diferentes sectores del casco y las cubiertas para permitir que el agua ingresara de manera controlada. El hundimiento se hizo sin explosivos: los equipos abrieron las válvulas y dejaron que el agua inundara progresivamente sus compartimentos hasta que la estructura descendió al fondo marino.

El proyecto completo demandó aproximadamente 13,5 millones de dólares y convirtió al SS United States en el mayor arrecife artificial del mundo, según sus promotores. La embarcación descansa a unos 55 metros de profundidad, con parte de sus cubiertas superiores a una distancia accesible para actividades de buceo.

La estructura también cumplirá una función ambiental. Con el paso del tiempo, se espera que su superficie sea colonizada por algas, esponjas, corales y otros organismos marinos. Estos servirán de base para atraer peces, meros y pargos, creando nuevos espacios de alimentación y refugio en una zona donde los arrecifes naturales son limitados.