Sin embargo, una investigación de Mongabay Latam publicada en julio de 2024 encontró que el hotel se había construido sin esa autorización. La entidad tampoco había podido confirmar que las obras contaran con todos los permisos municipales correspondientes. En abril de 2023, el hotel celebró un festival de música electrónica sin autorización del Sernanp, lo que generó preocupación por el ruido y las luces cerca de la fauna protegida.

Una disputa por los terrenos y los trabajadores

Detrás de la construcción también existe un enfrentamiento por la propiedad de El Refugio. El terreno perteneció originalmente a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), una compañía estatal que recibió la propiedad en 1985. Años después comenzaron a aparecer otros registros de propiedad y transferencias que complicaron la titularidad de la parcela.

El problema comenzó por la propiedad de los terrenos. La empresa estatal Enapu aseguraba que parte de esas tierras le pertenecían, pero otras personas las habían registrado a su nombre. La compañía denunció que habían ocupado sus parcelas y modificado sus límites con maquinaria y bloques de hormigón.

La disputa también afectó a los maricultores que trabajaban en la zona criando conchas de abanico. Varios denunciaron que fueron expulsados mediante amenazas y la intervención de personas armadas. Además, temían que las actividades del hotel contaminaran el agua y perjudicaran sus cultivos.