Un exclusivo hotel frente al mar terminó convirtiéndose en el centro de un conflicto que enfrenta intereses inmobiliarios, actividad turística y protección ambiental. El caso ocurrió en Paracas, Perú, donde la construcción de un establecimiento junto a una de las reservas naturales más importantes del país despertó denuncias por la falta de autorizaciones.
El protagonista es el Hotel Boutique Atenas, situado frente a la playa Atenas, en un terreno conocido como El Refugio, de aproximadamente 11 hectáreas. El establecimiento abrió sus puertas en 2023 y se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, un espacio protegido que alberga ecosistemas marinos y desérticos y más de 1.500 especies.
Un hotel frente al mar en una zona protegida
La ubicación del establecimiento se convirtió en uno de los principales puntos de controversia. Aunque en las zonas de amortiguamiento pueden desarrollarse determinadas actividades económicas, las construcciones necesitan contar con una evaluación técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Sin embargo, una investigación de Mongabay Latam publicada en julio de 2024 encontró que el hotel se había construido sin esa autorización. La entidad tampoco había podido confirmar que las obras contaran con todos los permisos municipales correspondientes. En abril de 2023, el hotel celebró un festival de música electrónica sin autorización del Sernanp, lo que generó preocupación por el ruido y las luces cerca de la fauna protegida.
Una disputa por los terrenos y los trabajadores
Detrás de la construcción también existe un enfrentamiento por la propiedad de El Refugio. El terreno perteneció originalmente a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), una compañía estatal que recibió la propiedad en 1985. Años después comenzaron a aparecer otros registros de propiedad y transferencias que complicaron la titularidad de la parcela.
El problema comenzó por la propiedad de los terrenos. La empresa estatal Enapu aseguraba que parte de esas tierras le pertenecían, pero otras personas las habían registrado a su nombre. La compañía denunció que habían ocupado sus parcelas y modificado sus límites con maquinaria y bloques de hormigón.
La disputa también afectó a los maricultores que trabajaban en la zona criando conchas de abanico. Varios denunciaron que fueron expulsados mediante amenazas y la intervención de personas armadas. Además, temían que las actividades del hotel contaminaran el agua y perjudicaran sus cultivos.
En pocas palabras
- Hotel Boutique Atenas: Enfrenta disputa por tierras, permisos y desplazamiento de trabajadores en Perú.
- Zona de amortiguamiento: Construcción se realizó sin evaluación técnica del Sernanp, según investigación.
- Conflicto territorial: Disputa por la propiedad del terreno 'El Refugio' se suma a la controversia.