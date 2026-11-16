Una empresa propietaria de una estación de servicio tendrá que pagar 268.751 libras esterlinas (unos 309.000 euros) después de cortar árboles sin autorización y desobedecer las órdenes de las autoridades para recuperar el terreno. El caso llegó a los tribunales varios años después de que se produjera la tala y terminó con una multa récord.
El episodio ocurrió en Loughborough, en el condado de Leicestershire, Inglaterra, donde la compañía Motor Fuel Ltd eliminó una zona de bosque mixto de árboles de hoja ancha situada junto a una gasolinera, en 2019. Según la Comisión Forestal británica (Forestry Commission), la tala se realizó como una medida anticipada para preparar una futura propuesta de ampliación de las instalaciones.
Una tala de árboles realizada en 2019 terminó en una multa récord en 2026
Sin embargo, la empresa no contaba con la autorización forestal necesaria para llevar adelante esos trabajos. Tras investigar lo sucedido, la Forestry Commission emitió una orden de replantación de árboles para obligar a recuperar la superficie arbolada. La medida exigía reponer los ejemplares eliminados, pero la compañía no cumplió con esa obligación.
Ante la falta de respuesta, las autoridades emitieron una segunda notificación de cumplimiento, cuyo incumplimiento constituye un delito en virtud de la legislación forestal británica. El procedimiento terminó en el Tribunal de Magistrados de Leicester, donde el 28 de enero de 2026 la empresa se declaró culpable de no respetar esa orden.
Tendrán que plantar 176 árboles y mantenerlos durante una década
La sentencia estableció un pago total de 268.751 libras, una cifra que la Comisión Forestal calificó como la multa más elevada impuesta hasta entonces por un tribunal inglés en un caso de tala ilegal. El importe se dividió en tres conceptos: 266.666 libras de multa, 85 libras correspondientes a los costes de la acusación y un recargo judicial de 2.000 libras. La compañía debía abonar el total en un plazo de 28 días.
La sanción económica no será la única consecuencia para la empresa. El tribunal también ordenó recuperar la vegetación mediante la plantación de 176 árboles, que deberán mantenerse durante diez años.
Esta obligación busca garantizar que la restitución no se limite a colocar nuevos ejemplares en el terreno, sino que estos puedan crecer y restablecer progresivamente la cobertura forestal perdida.
En pocas palabras
- Tala ilegal: Empresa multada con m ilde{s} de 300.000 euros tras talar ilde{r}boles sin autorizaci ilde{o}n.
- Replantaci ilde{o}n obligatoria: Deber ilde{a} reponer 176 ilde{r}boles y mantenerlos durante diez a ilde{n}os.
- Antecedentes: La tala ocurri ilde{o} en 2019 y la multa r ilde{e}cord se dict ilde{o} en 2026.