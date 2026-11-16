Ante la falta de respuesta, las autoridades emitieron una segunda notificación de cumplimiento, cuyo incumplimiento constituye un delito en virtud de la legislación forestal británica. El procedimiento terminó en el Tribunal de Magistrados de Leicester, donde el 28 de enero de 2026 la empresa se declaró culpable de no respetar esa orden.

Tendrán que plantar 176 árboles y mantenerlos durante una década

La sentencia estableció un pago total de 268.751 libras, una cifra que la Comisión Forestal calificó como la multa más elevada impuesta hasta entonces por un tribunal inglés en un caso de tala ilegal. El importe se dividió en tres conceptos: 266.666 libras de multa, 85 libras correspondientes a los costes de la acusación y un recargo judicial de 2.000 libras. La compañía debía abonar el total en un plazo de 28 días.

La sanción económica no será la única consecuencia para la empresa. El tribunal también ordenó recuperar la vegetación mediante la plantación de 176 árboles, que deberán mantenerse durante diez años.

Esta obligación busca garantizar que la restitución no se limite a colocar nuevos ejemplares en el terreno, sino que estos puedan crecer y restablecer progresivamente la cobertura forestal perdida.