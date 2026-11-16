Estos cuatro árboles suelen estar en muchas casas y deben ser podados en noviembre

En noviembre, con el clima templado ya asentado, es el momento ideal para hacer una poda de aclareo y limpieza. El objetivo no es reducir drásticamente su tamaño, sino eliminar ramas secas, enfermas o que se cruzan hacia el interior de la copa. Al abrir el centro del árbol, entra más luz solar y circula mejor el aire, dos factores fundamentales para prevenir plagas como la cochinilla y lograr limones más sanos.

2. El ciruelo de jardín

El Prunus o ciruelo de flor es uno de los árboles ornamentales más elegidos para frentes y veredas por su característico follaje rojizo y su explosión de flores rosadas o blancas al inicio de la primavera. A diferencia de otras especies, este árbol florece sobre las ramas que crecieron el año anterior.

Si se lo poda en invierno, se eliminan las yemas florales antes de que abran. Por eso, noviembre —justo cuando terminan de caer los últimos pétalos— es el momento exacto para intervenirlo. Un recorte suave permite darle forma a la copa, controlar su altura y estimular el crecimiento de ramas nuevas que serán las encargadas de dar flores la próxima primavera.

3. El duraznero

Quienes tienen un duraznero (o frutales de carozo similares, como el damasco o el ciruelo frutal) en el fondo de su casa encuentran en noviembre una instancia decisiva para la calidad de la cosecha. En esta época se practica la poda en verde, centrada en quitar los llamados chupones: brotes muy vigorosos que crecen completamente verticales hacia arriba y consumen gran cantidad de agua y nutrientes sin dar buena fruta.

Retirar estos brotes improductivos evita que le hagan sombra al resto del árbol, mejora la ventilación entre las hojas —reduciendo el riesgo de hongos— y permite que los duraznos en desarrollo reciban más sol, ganando mejor tamaño, color y dulzor.

4. El palto

Cada vez más frecuente en jardines urbanos, muchas veces germinado de manera casera a partir de un carozo, el palto es un árbol de hoja perenne que crece con rapidez y tiende a irse muy arriba si no se lo guía a tiempo. Al igual que los cítricos, sufre mucho con el frío, por lo que noviembre ofrece temperaturas seguras para trabajar sobre su estructura.

Durante este mes se recomienda realizar despuntes suaves en las ramas superiores para frenar su crecimiento vertical y fomentar una copa más ancha y accesible, además de retirar hojas o gajos que hayan quedado dañados tras el invierno.

Qué árboles no conviene tocar este mes

Así como estas cuatro especies se benefician de los cortes primaverales, los especialistas advierten que noviembre no es momento para podar árboles de sombra de hoja caduca, como moreras, fresnos, plátanos, álamos o sauces.

En esta época, estos ejemplares ya desplegaron todo su follaje y se encuentran en pleno gasto energético. Quitarles ramas gruesas ahora no solo los debilita, sino que deja la corteza del tronco expuesta de golpe al sol intenso del verano, lo que puede provocar quemaduras y grietas irreversibles en la madera. Para cualquier intervención que sí corresponda hacer este mes, la regla básica es utilizar herramientas limpias, desinfectadas con alcohol y bien afiladas, garantizando cortes netos que permitan al árbol seguir creciendo con vigor.