Árbol limonero: cuántas cucharadas de lentejas hay que colocar en la tierra para lograr más flores y limones

Si se opta por colocarlas de forma sólida, los especialistas aconsejan utilizar entre 2 y 3 cucharadas soperas de legumbres crudas para un ejemplar mediano plantado en suelo directo.

En el caso de tenerlo en una maceta, con 1 cucharada sopera bastará. Es fundamental enterrarlas a unos pocos centímetros de profundidad alrededor de la base (evitando siempre el contacto directo con el tronco principal) para que la descomposición gradual actúe de manera correcta.

El árbol limonero puede adquirir diferentes beneficios a través de distintos elementos caseros.

Muchos jardineros prefieren triturar media taza de legumbres con un litro de agua o dejarlas reposar durante 24 horas para filtrar el líquido resultante. Ese concentrado, cargado de fitohormonas, se diluye posteriormente en agua de riego común y se aplica de forma mensual para acelerar la absorción radicular.

Los beneficios de este abono casero

Incorporar este truco al cuidado habitual del limonero aporta múltiples ventajas científicamente comprobadas para el desarrollo vegetal: