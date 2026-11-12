Árbol limonero: por qué recomiendan quitar los limones más pequeños y cuándo conviene hacerlo

Cuando un limonero produce una gran cantidad de frutos, todos necesitan agua, nutrientes y energía para continuar creciendo. Si la carga es demasiado elevada para el tamaño y el estado del ejemplar, algunos limones pueden tener dificultades para desarrollarse correctamente.

En esos casos, retirar manualmente los frutos más pequeños, deformados o dañados puede ayudar a reducir la competencia entre ellos. También permite aliviar ramas que se encuentran demasiado cargadas, especialmente cuando hay varios limones agrupados en un mismo sector.

Otro aspecto importante es la salud general del árbol. Si las ramas están sobrecargadas, aumenta el riesgo de que se doblen o sufran daños por el peso de los frutos, sobre todo cuando se combinan con viento o condiciones climáticas adversas.

Pero hay una aclaración fundamental: los cítricos, incluido el limonero, tienen un mecanismo natural de regulación de su producción. Es habitual que desprendan una parte de sus frutos pequeños después de la floración. Por eso, no es necesario intervenir cada vez que aparecen muchos limoncitos.

Cuándo es el mejor momento para retirar los limones más pequeños

El momento adecuado depende del estado del árbol, la cantidad de frutos y las condiciones en las que se desarrolla. Como criterio general, conviene evaluar la carga cuando los limones todavía son pequeños y están comenzando a desarrollarse, una vez que el ejemplar haya atravesado buena parte de su caída natural de frutos.

En el caso de los limoneros jóvenes, hay que prestar especial atención. Si todavía están desarrollando su estructura y tienen pocas ramas, permitir que sostengan una cantidad excesiva de limones puede representar una exigencia innecesaria.

En cambio, si el árbol tiene buen follaje, ramas resistentes y una cantidad equilibrada de limones, lo mejor es dejar que complete su desarrollo naturalmente.