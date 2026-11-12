En Brasil, un ambicioso proyecto de restauración ambiental ha conseguido devolver la vida a un territorio que durante décadas estuvo marcado por la deforestación y la actividad ganadera. La iniciativa permitió plantar alrededor de 840.000 árboles autóctonos y recuperar cientos de hectáreas de bosque.
Plantaron 840.000 árboles y lograron recuperar un bosque: 103 años después, regresó un animal que había desaparecido de la región
Tras 103 años de ausencia, el tapir sudamericano ha regresado a Río de Janeiro gracias a un programa de reforestación que plantó 840.000 árboles y devolvió la vida a un antiguo bosque.
Pero uno de sus resultados más sorprendentes llegó años después con el regreso de un animal que llevaba más de un siglo desaparecido de la región. La historia tiene como protagonista al tapir sudamericano (Tapirus terrestris), también conocido como anta brasileña. Este gran mamífero, característico de los bosques de América del Sur.
De terrenos ganaderos a un bosque con 840.000 árboles
Este animal había desaparecido del estado de Río de Janeiro debido principalmente a la caza y a la destrucción de su hábitat. Su último registro conocido en la zona databa de 1914. El proyecto comenzó en 2001, cuando Nicholas y Raquel Locke impulsaron la creación de la Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), situada en el municipio de Cachoeiras de Macacu, en el estado de Río de Janeiro.
Para conseguirlo, pusieron en marcha un programa de reforestación con especies autóctonas. Los árboles se cultivaban en un vivero propio y posteriormente se plantaban en antiguos terrenos ganaderos. Con el paso del tiempo, consiguieron recuperar aproximadamente 607 hectáreas y plantar unos 840.000 ejemplares. Sin embargo, la recuperación de la vegetación no era suficiente.
El regreso del tapir tras más de un siglo de ausencia
También era necesario devolver a estos bosques algunos de los animales que habían desaparecido. Por eso, en 2017 comenzó un programa de reintroducción del tapir sudamericano, desarrollado junto con el proyecto de conservación Refauna.
Los primeros ejemplares fueron trasladados y liberados después de un proceso de adaptación. La intención era que pudieran establecerse nuevamente en un territorio donde habían desaparecido más de 100 años antes.
El resultado ha sido esperanzador. Los animales consiguieron adaptarse y reproducirse en libertad. En septiembre de 2025, el proyecto comunicó que ya se habían registrado ocho crías nacidas en el marco de esta iniciativa.
Además, los tapires cumplen una función ecológica fundamental.Dispersan semillas mediante sus excrementos, favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas y contribuyendo a la regeneración del bosque.
En pocas palabras
- Restauración de bosque: Plantaron 840.000 árboles autóctonos recuperando 607 hectáreas de bosque en Río de Janeiro.
- Regreso del tapir: El animal, ausente por más de un siglo, fue reintroducido y ya se registraron crías nacidas en libertad.
- Función ecológica: Los tapires dispersan semillas, contribuyendo a la regeneración natural del ecosistema recuperado.