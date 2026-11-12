Plantaron 840.000 árboles y lograron recuperar un bosque: 103 años después, regresó un animal que había desaparecido de la región

Para conseguirlo, pusieron en marcha un programa de reforestación con especies autóctonas. Los árboles se cultivaban en un vivero propio y posteriormente se plantaban en antiguos terrenos ganaderos. Con el paso del tiempo, consiguieron recuperar aproximadamente 607 hectáreas y plantar unos 840.000 ejemplares. Sin embargo, la recuperación de la vegetación no era suficiente.

El regreso del tapir tras más de un siglo de ausencia

También era necesario devolver a estos bosques algunos de los animales que habían desaparecido. Por eso, en 2017 comenzó un programa de reintroducción del tapir sudamericano, desarrollado junto con el proyecto de conservación Refauna.

Los primeros ejemplares fueron trasladados y liberados después de un proceso de adaptación. La intención era que pudieran establecerse nuevamente en un territorio donde habían desaparecido más de 100 años antes.

El resultado ha sido esperanzador. Los animales consiguieron adaptarse y reproducirse en libertad. En septiembre de 2025, el proyecto comunicó que ya se habían registrado ocho crías nacidas en el marco de esta iniciativa.

Además, los tapires cumplen una función ecológica fundamental.Dispersan semillas mediante sus excrementos, favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas y contribuyendo a la regeneración del bosque.