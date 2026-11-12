En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena: 13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones

La iniciativa forma parte del Fylde Sand Dunes Project, impulsado por Lancashire Wildlife Trust junto con Fylde Council y Blackpool Council. El programa busca recuperar un ecosistema costero que perdió más del 80% de sus dunas durante los últimos 150 años, principalmente por el crecimiento de las localidades y la transformación del litoral. Desde el comienzo del proyecto se enterraron alrededor de 20.000 árboles de Navidad.

Una defensa frente al mar

Según el Ayuntamiento de Fylde, en 2025 el sistema de dunas ganó 90 metros de anchura. Esa cifra corresponde al crecimiento registrado en el sistema dunar, no a una longitud de árboles enterrados.

Las dunas funcionan como una barrera natural, amortiguan la fuerza de las olas del mar durante las tormentas y ayudan a proteger las viviendas, los caminos y otras infraestructuras situadas detrás de ellas. También constituyen un hábitat para especies propias de los ambientes arenosos, como el lagarto de arena.

La plantación de árboles se realiza cada año, generalmente durante febrero. Los ejemplares son donados por residentes y recogidos después de las fiestas navideñas. En 2025, la iniciativa recibió más de 2.000 árboles, que se incorporaron a los trabajos de recuperación de la costa.