En enero de 2013, unos 140 árboles de Navidad que habían sido descartados después de las fiestas terminaron enterrados parcialmente en una playa de St Annes, en el condado de Lancashire, Inglaterra. La iniciativa buscaba recuperar las dunas de arena y reforzar la protección natural de una costa expuesta a la erosión y las inundaciones del mar de Irlanda, que forma parte del océano Atlántico.
En 2013, enterraron los primeros árboles de Navidad en la arena: 13 años después, formaron hasta 90 metros de barrera contra inundaciones
La recuperación de dunas en St Annes permitió ampliar la costa en 90 metros mediante el uso de árboles de Navidad, fortaleciendo la protección contra el mar.
La propuesta comenzó con una zanja de 140 metros excavada junto a la costa. Allí, voluntarios colocaron los árboles de manera que sus ramas quedaran parcialmente expuestas al viento. La idea era aprovechar su estructura para retener los granos de arena que llegan desde la playa y favorecer la formación de nuevas dunas.
De árboles desechos a barreras naturales
El mecanismo es sencillo, cuando el viento transporta arena desde la orilla hacia tierra, las ramas de los árboles frenan su desplazamiento y permiten que los granos se acumulen. Con el tiempo, esos depósitos forman montículos que pueden crecer y convertirse en nuevas dunas. Después, plantas propias de estos ambientes, como el barrón, ayudan a fijar la arena con sus raíces.
La iniciativa forma parte del Fylde Sand Dunes Project, impulsado por Lancashire Wildlife Trust junto con Fylde Council y Blackpool Council. El programa busca recuperar un ecosistema costero que perdió más del 80% de sus dunas durante los últimos 150 años, principalmente por el crecimiento de las localidades y la transformación del litoral. Desde el comienzo del proyecto se enterraron alrededor de 20.000 árboles de Navidad.
Una defensa frente al mar
Según el Ayuntamiento de Fylde, en 2025 el sistema de dunas ganó 90 metros de anchura. Esa cifra corresponde al crecimiento registrado en el sistema dunar, no a una longitud de árboles enterrados.
Las dunas funcionan como una barrera natural, amortiguan la fuerza de las olas del mar durante las tormentas y ayudan a proteger las viviendas, los caminos y otras infraestructuras situadas detrás de ellas. También constituyen un hábitat para especies propias de los ambientes arenosos, como el lagarto de arena.
La plantación de árboles se realiza cada año, generalmente durante febrero. Los ejemplares son donados por residentes y recogidos después de las fiestas navideñas. En 2025, la iniciativa recibió más de 2.000 árboles, que se incorporaron a los trabajos de recuperación de la costa.
En pocas palabras
- Recuperación de dunas: Árboles de Navidad usados para retener arena y formar barreras contra inundaciones.
- Ampliación costera: La iniciativa permitió ganar 90 metros de anchura en el sistema dunar costero.
- Defensa natural: Las dunas fortalecidas amortiguan el impacto de las olas y protegen infraestructuras.