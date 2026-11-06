Cómo hacer un repelente para ahuyentar a las plagas que atentan contra el árbol frutal en primavera

La llegada de la primavera trae consigo días más cálidos, nuevos brotes y un crecimiento intenso en los árboles frutales. Sin embargo, detrás de ese despertar también aparece una amenaza silenciosa que puede comprometer su desarrollo: las plagas. Pulgones, cochinillas y otros insectos encuentran en las hojas tiernas un lugar ideal para instalarse. Para mantenerlos alejados, existe un repelente casero elaborado con ingredientes que cualquiera de nosotros tiene en casa.
El repelente casero de ajo para proteger los árboles frutales
Uno de los trucos utilizados en jardinería para prevenir la aparición de insectos es el ajo. Su aroma intenso permite preparar una solución que ayuda a mantener alejadas algunas plagas que afectan a los árboles frutales, especialmente durante los meses de primavera.
Este ingrediente resulta práctico porque se consigue fácilmente y permite elaborar un repelente sin necesidad de recurrir a productos comerciales. La preparación también lleva agua y una pequeña cantidad de jabón neutro, que favorece la adherencia del líquido sobre las hojas.
Para elaborar este insecticida casero se necesitan:
- 3 dientes de ajo
- 1 litro de agua
- 1 cucharadita de jabón neutro
Paso a paso para preparar la mezcla:
- Pelar y aplastar los tres dientes de ajo para liberar sus componentes
- Colocarlos en una olla con un litro de agua
- Hervir durante cinco minutos
- Dejar enfriar completamente y filtrar el líquido para retirar los restos de ajo
- Incorporar una cucharadita de jabón neutro y mezclar
- Pasar el preparado a un pulverizador para facilitar su aplicación
Para aplicar el repelente casero, lo recomendable es rociar el líquido sobre las hojas, prestando especial atención a la parte inferior, ya que allí suelen esconderse pulgones y otros insectos. También se puede aplicar sobre los tallos y las ramas jóvenes.
Para utilizarlo como método preventivo, se puede repetir la aplicación cada 7 o 10 días, preferentemente al atardecer. De esta manera, evitaremos que el sol directo actúe sobre las hojas húmedas.
Un punto importante a considerar es que este repelente está pensado principalmente para prevenir y atender ataques iniciales, no para eliminar infestaciones importantes. Además, conviene revisar el árbol frutal semanalmente, retirar los insectos visibles y podar las ramas secas para mejorar la ventilación.