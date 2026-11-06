Cómo hacer un repelente para ahuyentar a las plagas que atentan contra el árbol frutal en primavera

Cuidá tus árboles frutales de las plagas.

Para elaborar este insecticida casero se necesitan:

3 dientes de ajo

1 litro de agua

1 cucharadita de jabón neutro

Paso a paso para preparar la mezcla:

Pelar y aplastar los tres dientes de ajo para liberar sus componentes

Colocarlos en una olla con un litro de agua

Hervir durante cinco minutos

Dejar enfriar completamente y filtrar el líquido para retirar los restos de ajo

Incorporar una cucharadita de jabón neutro y mezclar

Pasar el preparado a un pulverizador para facilitar su aplicación

Para aplicar el repelente casero, lo recomendable es rociar el líquido sobre las hojas, prestando especial atención a la parte inferior, ya que allí suelen esconderse pulgones y otros insectos. También se puede aplicar sobre los tallos y las ramas jóvenes.

Para utilizarlo como método preventivo, se puede repetir la aplicación cada 7 o 10 días, preferentemente al atardecer. De esta manera, evitaremos que el sol directo actúe sobre las hojas húmedas.

Este repelente casero ayudará a ahuyentar plagas.

Un punto importante a considerar es que este repelente está pensado principalmente para prevenir y atender ataques iniciales, no para eliminar infestaciones importantes. Además, conviene revisar el árbol frutal semanalmente, retirar los insectos visibles y podar las ramas secas para mejorar la ventilación.