Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en maravillosos adornos para el árbol de Navidad

En poco más de un mes tenemos que armar el árbol de Navidad. Al momento de sacarlo de su paquete, puede que nos demos cuenta que es necesario renovarlo con un adorno. Para ello, expertos en DIY nos sugieren crear una esfera tras reciclar tubos de papel higiénico. A continuación, descubrí cómo hacerlo.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en esferas para el árbol de Navidad
De acuerdo al tutorial de YouTube del canal ‘Sencillamente Creativo’, con pocos materiales y papel higiénico reutilizado podemos crear maravillosos adornos para el árbol de Navidad.
Materiales necesarios
- Tubos de papel higiénico
- Silicona caliente
- Cordón, estambre o hilo
- Tijeras
- Lápiz y regla o compás
- Elementos decorativos opcionales (moños, listones pequeños, purpurina, etc.)
Procedimiento
- Cortá los tubos de cartón por la línea de unión que traen originalmente para asegurarte de que al abrirlos y aplanarlos queden sin irregularidades
- Dibujá y recortá círculos de 4.5 cm de diámetro sobre el cartón. En total vas a necesitar 20 círculos por cada esfera
- Tomá uno de los círculos y utilízalo para dibujar un triángulo equilátero de 4 cm en su interior
- Doblá los bordes del círculo siguiendo los lados de ese triángulo para crear una plantilla rígida
- Utilizá esta plantilla para doblar los 20 círculos de la misma manera. Los dobleces deben quedar hacia arriba, ya que esa será la parte exterior de la esfera
- Pegá 5 piezas dobladas entre sí formando una pequeña figura geométrica
- De este grupo de 5 piezas necesitas hacer dos unidades (una para la parte superior y otra para la inferior)
- Tomá otras 10 piezas y unilas pegándolas una al lado de la otra en forma de tira, alternando la orientación de los triángulos (uno hacia arriba y el siguiente hacia abajo)
- Prepará un trozo de cordón o estambre haciendo un nudo en los extremos para formar una tira colgante
- Pegala de manera segura en el interior de una de las partes de la estructura para que la esfera pueda colgarse del árbol
- Cerrá la tira de 10 piezas formando un círculo continuo
- Pegá las dos tapas en cada uno de los extremos abiertos de la tira central, guiándote por los dobleces del cartón para aplicar el pegamento
- Una vez seca la estructura de la esfera, personalizala a tu gusto añadiendo moños, cintas o pequeños detalles decorativos en el exterior
Así de fácil lograrás crear un adorno para el árbol de Navidad, reciclando tubos de papel higiénico que generalmente terminan en la basura.