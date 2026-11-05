Si tenés una percha sin uso en casa, tenés un tesoro para tu cocina: cómo convertirla en un porta servilletas

Ahorrar espacio, modernizar la casa y darle uso a objetos que están de más es posible con algunas ideas que no llevan tiempo ni dinero. Un claro ejemplo de esto es reutilizar esa percha que está en las últimas y que suele quedar abandonada en algún rincón del placard.
El ingenio doméstico y las soluciones caseras siguen revolucionando la organización de la casa, demostrando que no se necesita comprar ni gastar de más para optimizar y modernizar los ambientes cotidianos. En este caso, gracias al reciclaje podrás crear un tesoro para tu cocina.
Una simple percha o gancho de ropa de plástico puede transformarse en un auténtico tesoro organizativo para la cocina, convirtiéndose en menos de 5 minutos en un práctico soporte colgante para el rollo de papel que se usa a diario.
Reciclaje: cómo convertir una percha en un nuevo porta servilletas
Este proyecto DIY o hazlo tú mismo es una forma económica, sumamente accesible y fácil de hacer. Así que para ponerse manos a la obra únicamente necesita tener a mano un gancho de ropa de plástico o una percha que tenga.
El paso a paso es simple y basta con cortar la parte inferior horizontal de la estructura justo por el centro para poder abrirlo. Al separar ambos extremos, se genera una abertura que permite deslizar e insertar el rollo de cocina dentro del alambre de manera rápida.
La mayor ventaja de esta idea de reciclaje es su versatilidad para adaptarse a distintos rincones de la casa. Una vez hecho y puesto el rollo, el accesorio puede colgarse cómodamente en un estante, en la pared o en cualquier superficie donde haya espacio disponible.
Su diseño abierto garantiza que el rollo se sostenga con total firmeza y que cualquier persona pueda tirar del papel suavemente cada vez que lo necesite durante sus tareas.
En pocas palabras
- Reciclaje creativo: transforma una percha de ropa en un moderno porta servilletas en menos de 5 minutos.
- Fácil y económico: proyecto DIY que reutiliza objetos sin uso para optimizar espacios en la cocina.
- Versatilidad: el diseño permite colgar el porta servilletas en cualquier superficie, facilitando el acceso al rollo de papel.