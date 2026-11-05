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Si tenés una percha sin uso en casa, tenés un tesoro para tu cocina: cómo convertirla en un porta servilletas

Los porta servilletas tradicionales pasaron de moda y ahora gracias al reciclaje de una percha sin uso podrás tener uno moderno en menos de 5 minutos

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés una percha sin uso en casa, tenés un tesoro para tu cocina: cómo convertirla en un porta servilletas
Si tenés una percha sin uso en casa, tenés un tesoro para tu cocina: cómo convertirla en un porta servilletas

Ahorrar espacio, modernizar la casa y darle uso a objetos que están de más es posible con algunas ideas que no llevan tiempo ni dinero. Un claro ejemplo de esto es reutilizar esa percha que está en las últimas y que suele quedar abandonada en algún rincón del placard.

El ingenio doméstico y las soluciones caseras siguen revolucionando la organización de la casa, demostrando que no se necesita comprar ni gastar de más para optimizar y modernizar los ambientes cotidianos. En este caso, gracias al reciclaje podrás crear un tesoro para tu cocina.

El paso a paso del porta servilletas.

El paso a paso del porta servilletas.

Una simple percha o gancho de ropa de plástico puede transformarse en un auténtico tesoro organizativo para la cocina, convirtiéndose en menos de 5 minutos en un práctico soporte colgante para el rollo de papel que se usa a diario.

Reciclaje: cómo convertir una percha en un nuevo porta servilletas

Este proyecto DIY o hazlo tú mismo es una forma económica, sumamente accesible y fácil de hacer. Así que para ponerse manos a la obra únicamente necesita tener a mano un gancho de ropa de plástico o una percha que tenga.

El paso a paso es simple y basta con cortar la parte inferior horizontal de la estructura justo por el centro para poder abrirlo. Al separar ambos extremos, se genera una abertura que permite deslizar e insertar el rollo de cocina dentro del alambre de manera rápida.

Convert&iacute; tu percha de ropa en un soporte para el papel.

Convertí tu percha de ropa en un soporte para el papel.

La mayor ventaja de esta idea de reciclaje es su versatilidad para adaptarse a distintos rincones de la casa. Una vez hecho y puesto el rollo, el accesorio puede colgarse cómodamente en un estante, en la pared o en cualquier superficie donde haya espacio disponible.

Su diseño abierto garantiza que el rollo se sostenga con total firmeza y que cualquier persona pueda tirar del papel suavemente cada vez que lo necesite durante sus tareas.

En pocas palabras

  • Reciclaje creativo: transforma una percha de ropa en un moderno porta servilletas en menos de 5 minutos.
  • Fácil y económico: proyecto DIY que reutiliza objetos sin uso para optimizar espacios en la cocina.
  • Versatilidad: el diseño permite colgar el porta servilletas en cualquier superficie, facilitando el acceso al rollo de papel.
Resumen generado por Thinkindot AI

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