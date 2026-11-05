Estos son los sitios web oficiales del viaje del papa León XIV por Latinoamérica

El papa León XIV estará en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre.

De Uruguay el Papa pasará a Argentina del 8 al 11 de noviembre. Los comunicados, anuncios oficiales y noticias sobre la visita papal a la tierra de Francisco están canalizados en el sitio web de la Conferencia Episcopal Argentina: episcopado.org.

"Nosotros vivimos esta visita no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. El Papa viene a animarnos y también nos envía. Nos envía a un tiempo nuevo, de diálogo, de encuentro", aseguró Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú.

Luego el papa León XIV se dirige al Perú del 11 al 16 de noviembre. El Episcopado peruano, donde también sirvió cuando era obispo de Chiclayo y del Callao, lanzó la web leonxiv.pe. Contiene cartas pastorales, la explicación de los lugares que recorrerá, inscripción para los voluntarios e información audiovisual.

"Su visita tendrá que ser también un motor que impulse nuestra misión evangelizadora, cualquiera sea nuestra vocación y misión. Será una nueva invitación a sentirnos desafiados por el Evangelio, especialmente para encontrarnos con aquellos que creen y se sienten alejados", dijo monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal peruana.