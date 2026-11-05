La gira latinoamericana del papa León XIV podrá seguirse minuto a minuto a través de diversos sitios web oficiales. Los episcopados de Uruguay, Argentina y Perú invitan al público a consultar estas fuentes para mantenerse al día con respecto al viaje y así evitar informaciones falsas que hasta podrían conllevar a estafas.
Estos son los sitios web oficiales del viaje del papa León XIV por Latinoamérica
Las ceremonias del papa León XIV en visita a América Latina, incluyendo Argentina, serán transmitidos en vivo por los sitios oficiales de cada país
¿Cuáles son los sitios web oficiales para seguir la gira del papa León XIV?
El primer país que el papa León XIV visitará en América Latina será Uruguay del 6 al 8 de noviembre. Aquí la Conferencia Episcopal tiene el sitio web papaleonenuruguay.uy con el itinerario completo del pontífice, noticias de los preparativos y recursos gratuitos. Todo es difundido a través de las redes sociales del Episcopado.
"La visita es a todo el Uruguay y a todos los uruguayos; o sea, no nos quedamos solamente en los católicos o los cristianos, sino que yo creo que va a tener una resonancia positiva para todo el país y eso nos llena de alegría", dijo Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.
De Uruguay el Papa pasará a Argentina del 8 al 11 de noviembre. Los comunicados, anuncios oficiales y noticias sobre la visita papal a la tierra de Francisco están canalizados en el sitio web de la Conferencia Episcopal Argentina: episcopado.org.
"Nosotros vivimos esta visita no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. El Papa viene a animarnos y también nos envía. Nos envía a un tiempo nuevo, de diálogo, de encuentro", aseguró Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Luego el papa León XIV se dirige al Perú del 11 al 16 de noviembre. El Episcopado peruano, donde también sirvió cuando era obispo de Chiclayo y del Callao, lanzó la web leonxiv.pe. Contiene cartas pastorales, la explicación de los lugares que recorrerá, inscripción para los voluntarios e información audiovisual.
"Su visita tendrá que ser también un motor que impulse nuestra misión evangelizadora, cualquiera sea nuestra vocación y misión. Será una nueva invitación a sentirnos desafiados por el Evangelio, especialmente para encontrarnos con aquellos que creen y se sienten alejados", dijo monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal peruana.
En pocas palabras
- Papa León XIV: la gira latinoamericana del Sumo Pontífice podrá seguirse por sitios web oficiales de los episcopados.
- Sitios oficiales: Uruguay (papaleonuruguay.uy), Argentina (episcopado.org) y Perú (leonxiv.pe) ofrecen detalles del viaje.
- Evitar desinformación: las fuentes oficiales buscan prevenir noticias falsas y estafas relacionadas con la visita papal.