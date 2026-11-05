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Visita papal

Estos son los sitios web oficiales del viaje del papa León XIV por Latinoamérica

Las ceremonias del papa León XIV en visita a América Latina, incluyendo Argentina, serán transmitidos en vivo por los sitios oficiales de cada país

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Papa León XIV: dónde seguir su visita a Latinoamérica de manera oficial

Papa León XIV: dónde seguir su visita a Latinoamérica de manera oficial

La gira latinoamericana del papa León XIV podrá seguirse minuto a minuto a través de diversos sitios web oficiales. Los episcopados de Uruguay, Argentina y Perú invitan al público a consultar estas fuentes para mantenerse al día con respecto al viaje y así evitar informaciones falsas que hasta podrían conllevar a estafas.

¿Cuáles son los sitios web oficiales para seguir la gira del papa León XIV?

El primer país que el papa León XIV visitará en América Latina será Uruguay del 6 al 8 de noviembre. Aquí la Conferencia Episcopal tiene el sitio web papaleonenuruguay.uy con el itinerario completo del pontífice, noticias de los preparativos y recursos gratuitos. Todo es difundido a través de las redes sociales del Episcopado.

"La visita es a todo el Uruguay y a todos los uruguayos; o sea, no nos quedamos solamente en los católicos o los cristianos, sino que yo creo que va a tener una resonancia positiva para todo el país y eso nos llena de alegría", dijo Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

El papa León XIV estará en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre.

El papa León XIV estará en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre.

De Uruguay el Papa pasará a Argentina del 8 al 11 de noviembre. Los comunicados, anuncios oficiales y noticias sobre la visita papal a la tierra de Francisco están canalizados en el sitio web de la Conferencia Episcopal Argentina: episcopado.org.

"Nosotros vivimos esta visita no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. El Papa viene a animarnos y también nos envía. Nos envía a un tiempo nuevo, de diálogo, de encuentro", aseguró Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú.

Luego el papa León XIV se dirige al Perú del 11 al 16 de noviembre. El Episcopado peruano, donde también sirvió cuando era obispo de Chiclayo y del Callao, lanzó la web leonxiv.pe. Contiene cartas pastorales, la explicación de los lugares que recorrerá, inscripción para los voluntarios e información audiovisual.

"Su visita tendrá que ser también un motor que impulse nuestra misión evangelizadora, cualquiera sea nuestra vocación y misión. Será una nueva invitación a sentirnos desafiados por el Evangelio, especialmente para encontrarnos con aquellos que creen y se sienten alejados", dijo monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal peruana.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: la gira latinoamericana del Sumo Pontífice podrá seguirse por sitios web oficiales de los episcopados.
  • Sitios oficiales: Uruguay (papaleonuruguay.uy), Argentina (episcopado.org) y Perú (leonxiv.pe) ofrecen detalles del viaje.
  • Evitar desinformación: las fuentes oficiales buscan prevenir noticias falsas y estafas relacionadas con la visita papal.
Resumen generado por Thinkindot AI

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