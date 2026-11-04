Para seguir la visita del papa León XIV, Nación confirmó dos cadenas nacionales

Las transmisiones incluirán el acto institucional con Javier Milei y una misa multitudinaria en Palermo.

La segunda cadena nacional está prevista para el lunes, a las 11.30, cuando se transmitirá la misa que encabezará el Papa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Para esa celebración se espera una concurrencia superior a los 500.000 fieles.

Qué otras actividades del Papa se transmitirán

El Ejecutivo resolvió que las demás actividades incluidas en la agenda de papa León XIV no se emitirán mediante cadenas nacionales. En esos casos, la Secretaría de Prensa distribuirá la señal oficial para que los canales y demás medios puedan utilizarla en sus propias coberturas.

Entre los compromisos previstos figura un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín, programado para el lunes a las 17.20. También están contempladas las celebraciones litúrgicas en Córdoba y la posterior visita a la Basílica de Luján, antes de la partida del pontífice.

De todos modos, la Televisión Pública y las plataformas digitales de Presidencia transmitirán las distintas actividades para que el público pueda seguir el desarrollo completo de la visita.

El operativo de seguridad por la visita de León XIV

La llegada del papa León XIV también demandará un importante despliegue de seguridad, coordinado entre las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El dispositivo contempla la instalación de anillos de seguridad alrededor del Palacio Libertad y de los espacios públicos de Palermo donde se desarrollarán las actividades. El objetivo será ordenar la circulación vehicular y peatonal ante la concentración de miles de personas.

Además, se prevén modificaciones en los servicios de transporte público durante las jornadas de la visita, con el propósito de facilitar el traslado de los fieles hacia los lugares de celebración.

Las autoridades de Seguridad tendrán a su cargo la coordinación del operativo y el seguimiento desde los centros de monitoreo, en un despliegue que buscará garantizar el desarrollo de las actividades religiosas e institucionales sin inconvenientes.