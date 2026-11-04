Un paro de aeropuertos amenaza con complicar la visita del Papa: qué puede pasar en El Plumerillo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro para el viernes 6 de noviembre que afectará a más de 27 aeropuertos de todo el país, incluso El Plumerillo de Mendoza. Según el gremio la medida responde a varios reclamos, y puede generar problemas con los vuelos para quienes prevén movilizarse para la visita del papa León XIV al país.
El sindicato denunció al gobierno nacional por "incumplimientos en seguridad aeroportuaria" y comunicó un "paro a la japonesa" en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aeroparque Jorge Newbery. Como consecuencia, las complicaciones en esas terminales aéreas prometen repercutir en el resto de la red que opera en todo el país.
La modalidad de huelga "a la japonesa" es una forma de protesta que, a la inversa del paro convencional, multiplica el trabajo en busca de hacer colapsar un sistema. Por eso, ATE adelantó que durante el viernes 6 "sólo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales".
Para algunas compañías aéreas existen herramientas que permiten amortiguar ese tipo de medidas. "Es habitual amoldar la programación de de vuelos de acuerdo a la época del año, sobre todo en épocas en las que se encarece el petróleo como ahora", explicaron desde Aerolíneas Argentinas en estricto off the récord.
Paro de aeropuertos: seguridad y salarios, entre los reclamos
Para Aeroparque y Ezeiza, en Buenos Aires, la medida contempla un esquema de "fiscalización reforzada y trabajo a reglamento", lo que según se prevé va a generar demoras en los vuelos. En cambio, en aeropuertos de provincias como Mendoza habrá retención de tareas en atención comercial, el despacho de equipajes y pistas de despegue.
El paro es el segundo convocado por ATE en los últimos 2 meses, e involucra a trabajadores de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos). Desde bomberos, búsqueda y salvamento, hasta navegación y controladores aéreos, tras un reclamo con aristas laborales y salariales.
Es que el gremio denuncia la desfinanciación de la ANAC. Una protesta que va más allá y se enfoca en cuestiones que también afecta el recorte de presupuesto, como la falta de ambulancias y autobombas junto a otros elementos de seguridad para los trabajadores aeroportuarios.
Pero no es lo único que justifica el paro. Los representantes sindicales manifestaron malestar por "el congelamiento de salarios, y la falta de convocatoria a paritarias durante los últimos 3 años", es decir, en lo que va de la gestión de gobierno del presidente Javier Milei.
En pocas palabras
- Paro de aeropuertos: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza que afectará a más de 27 aeropuertos del país este viernes 6.
- Impacto en la visita papal: el paro podría generar complicaciones en los vuelos y afectar la logística para la visita del papa León XIV a Argentina.
- Reclamos gremiales: la protesta responde a incumplimientos en seguridad aeroportuaria, desfinanciación de la ANAC y congelamiento salarial.