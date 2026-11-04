Un paro de aeropuertos amenaza con complicar la visita del Papa: qué puede pasar en El Plumerillo

Si bien la huelga se enfoca en Aeroparque y Ezeiza, se hará sentir en otras terminales aéreas del país como el Aeropuerto El Plumerillo

Para algunas compañías aéreas existen herramientas que permiten amortiguar ese tipo de medidas. "Es habitual amoldar la programación de de vuelos de acuerdo a la época del año, sobre todo en épocas en las que se encarece el petróleo como ahora", explicaron desde Aerolíneas Argentinas en estricto off the récord.

Paro de aeropuertos: seguridad y salarios, entre los reclamos

Para Aeroparque y Ezeiza, en Buenos Aires, la medida contempla un esquema de "fiscalización reforzada y trabajo a reglamento", lo que según se prevé va a generar demoras en los vuelos. En cambio, en aeropuertos de provincias como Mendoza habrá retención de tareas en atención comercial, el despacho de equipajes y pistas de despegue.

El paro es el segundo convocado por ATE en los últimos 2 meses, e involucra a trabajadores de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos). Desde bomberos, búsqueda y salvamento, hasta navegación y controladores aéreos, tras un reclamo con aristas laborales y salariales.

Es que el gremio denuncia la desfinanciación de la ANAC. Una protesta que va más allá y se enfoca en cuestiones que también afecta el recorte de presupuesto, como la falta de ambulancias y autobombas junto a otros elementos de seguridad para los trabajadores aeroportuarios.

Pero no es lo único que justifica el paro. Los representantes sindicales manifestaron malestar por "el congelamiento de salarios, y la falta de convocatoria a paritarias durante los últimos 3 años", es decir, en lo que va de la gestión de gobierno del presidente Javier Milei.