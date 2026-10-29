Paro, clases públicas y asambleas en la UNCuyo en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

"Educación pública siempre", dicen las remeras de los representantes de agrupaciones estudiantiles que participaron de la marcha de los jubilados de Mendoza. Foto: gentileza Miguel Cicconi

El paro universitario en Mendoza

La medida en Mendoza está motorizada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC), entidad que ratificó su adhesión al paro nacional convocado por Conadu Histórica. De acuerdo con el cronograma gremial, esta huelga se extenderá desde este miércoles 28 de octubre hasta el próximo martes 3 de noviembre.

Se estima que los días de paro no serán descontados, como viene ocurriendo desde que Adriana García asumió como rectora de la UNCuyo.

A las demandas salariales se suma el sector no docente, agrupado en la Federación Argentina del Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), que anunció un esquema de paros semanales y nuevas protestas fijadas para el 3, 12 y 16 de noviembre.

El 15 de octubre hubo una marcha federal en todo el país, replicada en Mendoza, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

El cronograma de la protesta

La jornada de visibilización comenzó con diversas actividades en los predios universitarios. Entre las acciones destacadas, la comunidad académica convocó a un "ruidazo", seguido por clases públicas, intervenciones artísticas y cánticos en defensa de la educación superior.

El núcleo del conflicto gira en torno a tres demandas principales sostenidas por los gremios y el claustro estudiantil:

Recomposición salarial: urgente recuperación del poder adquisitivo para docentes y no docentes frente a la inflación.

urgente recuperación del poder adquisitivo para docentes y no docentes frente a la inflación. Ley de Financiamiento Universitario: exigencia de cumplimiento efectivo de la normativa para garantizar el funcionamiento operativo de las instituciones.

exigencia de cumplimiento efectivo de la normativa para garantizar el funcionamiento operativo de las instituciones. Presupuesto operativo: suficiencia de recursos no solo para sueldos, sino también para sostener becas estudiantiles, investigación, hospitales universitarios y el normal desarrollo de las actividades académicas.

Desde los sectores movilizados advierten que, de no mediar respuestas favorables por parte del Ejecutivo nacional, las medidas de fuerza continuarán profundizándose en consonancia con las resoluciones de las asambleas gremiales y estudiantiles.