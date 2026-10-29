Paro, clases públicas y asambleas en la UNCuyo en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Docentes y no docentes de la UNCuyo comenzaron este miércoles una semana de medidas de fuerza en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida principal es un paro que se extenderá hasta el martes de la próxima semana, igual que en todas las universidades públicas del país. Aquí, además de las facultades, se ven afectados los colegios secundarios que administra la casa de altos estudios.
Esta vez no se trata solamente de un paro de actividades, sino que se incluirán clases públicas, asambleas y movilizaciones entra otras acciones. De hecho, este miércoles los gremios que los agrupan participaron de la marcha 140 de los jubilados de Mendoza, a la que se sumaron también agrupaciones estudiantiles.
El plan de lucha añadió también un "ruidazo" que se realizó al mediodía en la rotonda de ingreso a la UNCuyo y una asamblea interfacultades en horas de la tarde. Lo mismo ocurrió en otras universidades, todo esto frente al malestar por la persistencia del gobierno de Javier Milei en incumplir la ley aún pese a las intimaciones judiciales.
El paro universitario en Mendoza
La medida en Mendoza está motorizada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC), entidad que ratificó su adhesión al paro nacional convocado por Conadu Histórica. De acuerdo con el cronograma gremial, esta huelga se extenderá desde este miércoles 28 de octubre hasta el próximo martes 3 de noviembre.
Se estima que los días de paro no serán descontados, como viene ocurriendo desde que Adriana García asumió como rectora de la UNCuyo.
A las demandas salariales se suma el sector no docente, agrupado en la Federación Argentina del Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), que anunció un esquema de paros semanales y nuevas protestas fijadas para el 3, 12 y 16 de noviembre.
El cronograma de la protesta
La jornada de visibilización comenzó con diversas actividades en los predios universitarios. Entre las acciones destacadas, la comunidad académica convocó a un "ruidazo", seguido por clases públicas, intervenciones artísticas y cánticos en defensa de la educación superior.
El núcleo del conflicto gira en torno a tres demandas principales sostenidas por los gremios y el claustro estudiantil:
- Recomposición salarial: urgente recuperación del poder adquisitivo para docentes y no docentes frente a la inflación.
- Ley de Financiamiento Universitario: exigencia de cumplimiento efectivo de la normativa para garantizar el funcionamiento operativo de las instituciones.
- Presupuesto operativo: suficiencia de recursos no solo para sueldos, sino también para sostener becas estudiantiles, investigación, hospitales universitarios y el normal desarrollo de las actividades académicas.
Desde los sectores movilizados advierten que, de no mediar respuestas favorables por parte del Ejecutivo nacional, las medidas de fuerza continuarán profundizándose en consonancia con las resoluciones de las asambleas gremiales y estudiantiles.
En pocas palabras
- Paro universitario: docentes y no docentes de la UNCuyo iniciaron medidas de fuerza hasta el 6 de noviembre en reclamo por la Ley de Financiamiento.
- Reclamos salariales: se exige recomposición del poder adquisitivo y cumplimiento efectivo de la ley para garantizar el funcionamiento académico.