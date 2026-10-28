Dos empresas compiten por el servicio de helicópteros del Aconcagua

También cumplen un papel central en la logística del parque, dado que, entre otras tareas, permiten transportar personal, materiales y equipamiento, además de colaborar con el armado y desarmado de refugios, campamentos, puentes y módulos sanitarios.

Christian Tienda es el fundador y propietario de Ibex, la empresa de helicópteros que prevé desembarcar en Mendoza y montar aquí su propia base para tener un helicóptero fijo.

Las operaciones aéreas también sirven de apoyo a los guardaparques, la Patrulla de Rescate y el servicio médico en tareas de inspección, vigilancia y protección de los recursos naturales.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó que “contar con un proceso licitatorio que contemple las necesidades de las próximas 5 temporadas permite planificar los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, además de garantizar el apoyo logístico que requieren los equipos que trabajan en condiciones exigentes de alta montaña”.

Helicopters es la actual proveedora del servicio en el Aconcagua.

Por su parte, la subdirectora del área, Mariana Raviolo, remarcó: “La logística en Aconcagua requiere planificación permanente y recursos adecuados para responder a las distintas necesidades de cada temporada. El servicio aéreo es fundamental tanto para las situaciones de emergencia como para el traslado de personal y materiales y para las tareas de armado y desarmado de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del parque”.

Tras la apertura de sobres, las ofertas de Helicopters.ar y Rotorway (Ibex Helicopters) deberán pasar por la evaluación correspondiente antes de que el Gobierno determine la adjudicación del servicio.