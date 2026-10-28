Dos empresas compiten por el servicio de helicópteros del Aconcagua

Las firmas Helicopters.ar e Ibex Helicopters presentaron este miércoles sus ofertas para prestar el servicio aéreo del Parque Provincial Aconcagua durante las próximas 5 temporadas. La contratación tiene un presupuesto oficial de $3.420 millones, desde este verano hasta el 2030/2031.
El servicio es fundamental, especialmente ante emergencias en una zona de alta montaña donde las distancias, la altura y las condiciones climáticas pueden dificultar las operaciones de rescate.
Rescates, evacuaciones y logística en el Aconcagua
Los helicópteros se utilizan para la búsqueda y el rescate de andinistas, las evacuaciones aeromédicas y el traslado de personas que necesitan asistencia.
También cumplen un papel central en la logística del parque, dado que, entre otras tareas, permiten transportar personal, materiales y equipamiento, además de colaborar con el armado y desarmado de refugios, campamentos, puentes y módulos sanitarios.
Las operaciones aéreas también sirven de apoyo a los guardaparques, la Patrulla de Rescate y el servicio médico en tareas de inspección, vigilancia y protección de los recursos naturales.
El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó que “contar con un proceso licitatorio que contemple las necesidades de las próximas 5 temporadas permite planificar los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, además de garantizar el apoyo logístico que requieren los equipos que trabajan en condiciones exigentes de alta montaña”.
Por su parte, la subdirectora del área, Mariana Raviolo, remarcó: “La logística en Aconcagua requiere planificación permanente y recursos adecuados para responder a las distintas necesidades de cada temporada. El servicio aéreo es fundamental tanto para las situaciones de emergencia como para el traslado de personal y materiales y para las tareas de armado y desarmado de las instalaciones necesarias para el funcionamiento del parque”.
Tras la apertura de sobres, las ofertas de Helicopters.ar y Rotorway (Ibex Helicopters) deberán pasar por la evaluación correspondiente antes de que el Gobierno determine la adjudicación del servicio.
En pocas palabras
- Dos empresas: Helicopters.ar y Rotorway (Ibex Helicopters) compiten por el servicio de helicóptero del Aconcagua.
- Presupuesto: la contratación para 5 temporadas tiene un presupuesto oficial de $3.420 millones hasta el 2030/2031.
- Servicio esencial: los helicópteros son fundamentales para rescates, evacuaciones y logística en alta montaña.