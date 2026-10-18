La experimentada empresa Ibex Helicopters aterriza en Mendoza con una inversión de U$S5 millones

Ibex Helicopters es una empresa familiar en nuestro país y funciona como la división operativa en terreno de la firma Rotorway S.A.

Nace como una iniciativa de Christian Tienda, quien heredó la pasión familiar del transporte de pasajeros, ya que su familia forjó la centenaria Tienda León fundada en 1927, que el próximo año cumplirá 100 prestando servicios de bus, minibus, charter y remis en los aeropuertos.

La empresa de helicópteros Ibex tiene probada experiencia en rescates de alta montaña que ya realiza en la alta montaña en la Patagonia, como por ejemplo en El Chaltén y en el Fitz Roy.

Hecho en Mendoza

Para la nueva base de operaciones, la firma prevé la compra de un terreno en el que montará un hangar, una plataforma de despegue y módulos habitacionales para el piloto de guardia, el personal de tierra, el rescatista y el médico de aeroasistencia. Allí apostarán un helicóptero fijo de manera permanente.

Según informaron desde la firma, solo la aeronave destinada a Mendoza tiene un costo aproximado de 4 millones de dólares. Planean que el helicóptero importado ingrese al país a mediados de diciembre para ser ensamblado localmente y comenzar con los trámites de habilitación exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ese proceso de inspecciones y habilitaciones puede demorar unos dos meses antes de que la aeronave quede finalmente operativa.

"De acá a cinco años es muy probable que la base más importante de la empresa sea la de Mendoza", proyectó Tienda.

Christian Tienda es el fundador y propietario de Ibex, la empresa de helicópteros que prevé desembarcar en Mendoza y montar aquí su propia base para tener un helicóptero fijo.

La experiencia en rescates en alta montaña y en proyectos mineros

Desde hace años, Ibex se viene desarrollando con dos ejes claros de acción: por un lado, opera en la Patagonia con vuelos multipropósito (desde helitours y heliski hasta vuelos de rescate o combate de incendios con helibaldes) y, por otro, cubre un circuito itinerante por la zona de Cuyo, centro y norte del país, ya sea contratada por gobiernos provinciales, por la Nación para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) o por privados para brindar servicios a proyectos mineros.

Todo este despliegue se sustenta no solo en la flota de aeronaves, sino también en la alta especialización de sus pilotos.

"Tenemos muy claro que a la montaña hay que tenerle respeto, y mucho más si debemos operar en el Aconcagua, que tiene su propia dificultad. Por eso todo el equipo de pilotos y rescatistas nos capacitamos y especializamos en Suiza, en la escuela de vuelo Air Zermatt, que es un referente mundial en entrenamiento de vuelo extremo alpino", remarcó Tomás Bossio, uno de los pilotos de la empresa.

La empresa de helicópteros Ibex realiza desde hace años rescates y diversos servicios en la zona de la Patagonia y para el combate aéreo de incendios.

Como carta de presentación, Bossio y sus colegas destacan los rescates realizados tanto en El Chaltén -en el monte Fitz Roy- como en la zona de San Martín de los Andes. Asimismo, entre sus filas cuentan con profesionales que en años anteriores trabajaron en rescates en el Aconcagua.

"Mendoza se ha transformado en una provincia con mucho potencial económico y de trabajo para nosotros. Desde lo orográfico, por el desafío de poder volar a lo largo de la cordillera de los Andes, hasta el desarrollo minero y energético que vemos desde el norte hasta el sur provincial", reconoció Bossio.

Para estas tareas, la firma dispone de helicópteros Bell 407 y Airbus H125, los más utilizados en alta montaña. "Sobre todo los Airbus tienen una mejor relación peso-potencia. Además, como tienen piso plano, facilitan el operativo de rescate al permitir subir mejor la camilla y, al contar con puertas corredizas, se puede volar con el rescatista fuera del helicóptero", describió Tienda.

En los planes de la empresa, en caso de resultar adjudicataria para operar en el Aconcagua, está destinar uno de estos helicópteros exclusivamente a tareas de rescate durante los seis meses que dura la temporada en el cerro. El resto del año reservarán un mes para la capacitación y actualización de sus pilotos, ofrecerán la novedad del heliski y mantendrán la disponibilidad para prestar servicios a empresas de energía o mineras.

"Tenemos claro que el helicóptero es una herramienta más del sistema, pero esa herramienta se fortalece con un aceitado y eficiente trabajo en equipo, que supone que el personal de logística, los rescatistas y los pilotos puedan complementarse con el enorme aporte que hacen desde la patrulla de rescate de la Policía y los mismos guías de montaña, que conocen las rutas del Aconcagua como nadie", remarcó Bossio.

En esas labores también acumulan experiencia previa tanto en la mina Veladero, en San Juan, como en Río Tinto, en Salta.

La licitación para el Aconcagua

Mediante el Decreto 2.055, el Gobierno mendocino autorizó el llamado a licitación pública para contratar el servicio de trabajo aéreo con helicóptero durante cinco temporadas consecutivas: 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30 y 2030/31.

La contratación no se limita a evacuaciones de emergencia. El pliego incluye la búsqueda, rescate y evacuación de andinistas damnificados, así como el traslado de cargas y personal para montar o desmontar refugios, campamentos, puentes y módulos sanitarios; tareas de inspección y vigilancia; control del perímetro; y protección de fauna en apoyo a Guardaparques, la Patrulla de Rescate y el Servicio Médico.

El presupuesto oficial estimado alcanza los $3.420 millones. El esquema contempla 150 horas de vuelo garantizadas por temporada, lo que suma un total de 750 horas durante los cinco períodos incluidos en el contrato.

Helicópteros con la certificación necesaria para volar seguros

Para que un helicóptero de Ibex pueda prestar servicios, primero debe superar al menos tres inspecciones distintas de la ANAC, el organismo rector que lo habilita para el transporte de pasajeros.

Como Ibex Helicopters opera como la división y sección operativa en terreno de la firma Rotorway S.A., es esta última compañía la que cuenta con las autorizaciones regulatorias, la titularidad registral de las aeronaves y los antecedentes de contratación pública indispensables para operar formalmente en el territorio nacional.

Los helicópteros de Ibex están especializados en rescates de alta montaña y en diversos servicios como el heliski.

"Somos la única empresa de helicópteros en Argentina certificada bajo normas BARS (Basic Aircraft Risk Standards) para operaciones de montaña. Esta es una certificación de seguridad operacional que garantiza que todos los procesos cumplen con los estándares requeridos, desde el mantenimiento, entrenamiento de pilotos y personal, hasta el estado de las herramientas, guardado de repuestos, normas de seguridad en vuelo y planes de contingencia y emergencia", puntualizó Tienda para graficar el alcance de esta acreditación.

Dicha certificación no solo garantiza que los vuelos se ejecuten bajo los parámetros de control más estrictos, sino que constituye un requisito indispensable para contratar con empresas multinacionales que exigen el cumplimiento normativo de este estándar internacional.