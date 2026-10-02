Para tener helicóptero y médicos en el Aconcagua, Mendoza autorizó licitaciones por casi $6.000 millones

El piloto Horacio Pedro Freschi realizó una maniobra única e histórica para rescatar a un andinista en el cerro Aconcagua.

La diferencia entre vivir o morir en la montaña

La utilidad del helicóptero quedó brutalmente expuesta durante la temporada pasada. El 22 de enero, un andinista brasileño quedó en grave estado en Cólera, a unos 6.000 metros de altura, donde aterrizar era imposible. El piloto Horacio Freschi y el rescatista Fabricio Corro recurrieron entonces a una eslinga para sacarlo de la montaña.

Según contó este medio, fue la primera vez que una maniobra de esas características permitió rescatar con vida a una persona desde ese campamento. El vuelo convirtió unos metros de cable suspendidos bajo un helicóptero en la diferencia entre seguir atrapado en la altura y recibir asistencia. Aquí, la nota de Diario UNO sobre el rescate del brasileño.

Un día antes se había desplegado otra cadena de auxilio que muestra por qué médicos, rescatistas y helicóptero funcionan como partes del mismo sistema. Un andinista estadounidense sufrió un cuadro de mal agudo de montaña con edema pulmonar en Cólera y llegó al punto de no poder levantarse. Un guía dio aviso por radio al servicio médico; la Patrulla de Rescate intervino, el hombre fue trasladado en camilla hasta Nido de Cóndores y desde allí pudo ser evacuado por aire.

En el Aconcagua, donde entre un campamento y otro hay horas de marcha y miles de metros de altura, una emergencia médica no termina en el diagnóstico: recién empieza allí la carrera por sacar al paciente de la montaña. Aquí, la nota de Diario UNO sobre la evacuación del estadounidense.

Un rescate en Aconcagua implicó la evacuación de un andinista de Estados Unidos. Foto: Ministerio de Seguridad

Un contrato de $3.420 millones para el helicóptero

De este modo, mediante el Decreto 2.055, el Gobierno autorizó el llamado a licitación pública para contratar el servicio de trabajo aéreo con helicóptero durante cinco temporadas consecutivas: 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30 y 2030/31.

La contratación no se limita a evacuaciones de emergencia. El pliego incluye la búsqueda, rescate y evacuación de andinistas damnificados, pero también el movimiento de cargas y personal para montar o desmontar refugios, campamentos, puentes y módulos sanitarios; tareas de inspección y vigilancia; control del perímetro; protección de fauna y apoyo a Guardaparques, la Patrulla de Rescate y el Servicio Médico.

El presupuesto oficial estimado alcanza los $3.420 millones. El esquema contempla 150 horas de vuelo garantizadas por temporada, es decir, 750 horas durante los cinco períodos incluidos en el contrato.

La planificación propone distribuir 60 horas de vuelo entre noviembre y diciembre de cada temporada y dejar las restantes para el período de enero a marzo. Para los dos últimos meses de 2026 ya se hizo una imputación preventiva de $273,6 millones correspondientes a 60 horas de helicóptero.

Otros $2.530 millones para el servicio médico

La segunda licitación aparece en el Decreto 2.110. En este caso, la Provincia autorizó la contratación del servicio médico del Parque Aconcagua para las mismas cinco temporadas, desde 2026/27 hasta 2030/31, con posibilidad de prorrogarlo por una temporada adicional.

Según el expediente, el servicio deberá brindar asistencia sanitaria, atención de urgencias y emergencias, controles clínicos preventivos y otras prestaciones a las personas que permanezcan dentro del parque.

El presupuesto total estimado es de $2.530 millones y contempla 550 guardias médicas por cada temporada de ascenso. El Jefe de Zona Alta Montaña elaboró para ello un esquema de distribución de esas guardias entre los distintos campamentos.

Para noviembre y diciembre de este año se previeron inicialmente 197 guardias médicas, con una imputación presupuestaria de $181,24 millones.

A la vez, la Provincia comenzó a aplicar un mecanismo para recuperar parte del costo de esas intervenciones. Como informó Diario UNO, Mendoza cobra determinados rescates en helicóptero de extranjeros a través de los seguros contratados por los andinistas.