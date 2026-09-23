Exploraron el Aconcagua y realizaron un descubrimiento que confirmó una vieja hipótesis

Especialistas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) de Mendoza llevaron adelante una inspección de rutina en el Cerro Aconcagua que terminó revelando una misteriosa estructura de piedra.
El descubrimiento, situado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en la zona conocida como Los Perros, cercana al campamento base de Plaza de Mulas, aporta datos clave que sostienen las teorías sobre el rol estratégico de la montaña en tiempos de imperio.
Un descubrimiento en la alta montaña
De acuerdo con el informe técnico emitido por las autoridades provinciales, la construcción consiste en una pirca circular de aproximadamente tres metros de diámetro y unos 0,7 metros de altura.
Pese a que en el sitio no se detectaron restos de techumbre ni artefactos de gran valor ornamental, las características tipológicas de la estructura y, sobre todo, su ubicación geográfica, se alinean fuertemente con la tipología de un refugio prehispánico. Puedes ver el trabajo dando clic a continuación.
Los investigadores señalan que este tipo de emplazamientos formaban parte de las complejas rutas de tránsito, control o ceremonias rituales de la época incaica, consolidando la premisa de que la cordillera mendocina funcionaba como un corredor activo y de profundo significado cultural.
Una vieja hipótesis que toma fuerza
Durante años, historiadores y arqueólogos debatieron acerca de la verdadera magnitud de la presencia de los pueblos andinos en las cumbres más elevadas de la región.
Si bien el Aconcagua ya contaba con antecedentes documentados de caminos de altura y estructuras asociadas a rituales de la época, este nuevo indicio material robustece la hipótesis de que la montaña no solo era un hito geográfico sagrado, sino también un punto logístico integrado.
Ante la relevancia del descubrimiento, el reporte técnico aconsejó preservar de inmediato la pirca y su entorno directo, integrándola formalmente al inventario patrimonial del Parque Provincial Aconcagua.
En pocas palabras
- Hallazgo arqueológico: se descubrió una estructura de piedra tipo pirca circular en el Cerro Aconcagua.
- Hipótesis confirmada: el hallazgo refuerza la teoría sobre el rol estratégico y ceremonial de la montaña para los Incas.
- Protección patrimonial: se recomienda la preservación y formal integración de la pirca al inventario del Parque Provincial Aconcagua.