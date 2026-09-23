Exploraron el Aconcagua y realizaron un descubrimiento que confirmó una vieja hipótesis

Pese a que en el sitio no se detectaron restos de techumbre ni artefactos de gran valor ornamental, las características tipológicas de la estructura y, sobre todo, su ubicación geográfica, se alinean fuertemente con la tipología de un refugio prehispánico. Puedes ver el trabajo dando clic a continuación.

Los investigadores señalan que este tipo de emplazamientos formaban parte de las complejas rutas de tránsito, control o ceremonias rituales de la época incaica, consolidando la premisa de que la cordillera mendocina funcionaba como un corredor activo y de profundo significado cultural.

Una vieja hipótesis que toma fuerza

Durante años, historiadores y arqueólogos debatieron acerca de la verdadera magnitud de la presencia de los pueblos andinos en las cumbres más elevadas de la región.

Si bien el Aconcagua ya contaba con antecedentes documentados de caminos de altura y estructuras asociadas a rituales de la época, este nuevo indicio material robustece la hipótesis de que la montaña no solo era un hito geográfico sagrado, sino también un punto logístico integrado.

Ante la relevancia del descubrimiento, el reporte técnico aconsejó preservar de inmediato la pirca y su entorno directo, integrándola formalmente al inventario patrimonial del Parque Provincial Aconcagua.