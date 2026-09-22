Este es el sendero para ver el Aconcagua de cerca junto con toda la familia

Quienes dispongan de mayor tiempo pueden continuar la ruta de senderismo hacia el Puente de la Quebrada del Durazno. Dicho puente colgante extiende el trayecto a seis kilómetros en total sobre el río Horcones.

La dificultad asciende a media por las exigencias físicas del terreno, alcanzando una cota de 3.000 metros sobre el nivel del mar con un desnivel de 200 metros. A esa altura es común experimentar falta de aire, especialmente en menores de edad y adultos mayores.

Requisitos para un trekking seguro

Las entradas deben gestionarse previamente por internet mediante el sistema de áreas naturales de la provincia. El complejo no realiza venta presencial de tickets, operando únicamente con los turnos asignados en la web oficial.

Los baños del lugar se encuentran deshabilitados hasta nuevo aviso. Las familias necesitan planificar su visita llevando agua, merienda, protección solar y ropa de abrigo adecuada.

El predio permanece habilitado todo el año dependiendo de las condiciones climáticas. Durante el invierno resulta obligatorio portar cadenas vehiculares por la formación de hielo en la calzada y en las playas de estacionamiento.

Las normativas del parque prohíben estrictamente las actividades de nieve, el uso de drones, la extracción de rocas y el encendido de fuego. Tampoco se permite el ingreso con animales domésticos ni circular en bicicletas por la reserva.