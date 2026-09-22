Este es el sendero para ver el Aconcagua de cerca junto con toda la familia

El Parque Provincial Aconcagua alberga uno de los recorridos más accesibles de la provincia de Mendoza. El Circuito Turístico Interpretativo Laguna de Los Horcones permite apreciar la cara sur del macizo de forma directa.
Llegar al Centro de Visitantes Alfredo Magnani, ubicado en el kilómetro 186 de la Ruta Nacional 7, toma unas tres horas desde la capital mendocina. Los visitantes pueden ir en vehículo particular o usar los servicios de la empresa Andesmar desde la terminal de ómnibus.
El Aconcagua en todo su esplendor
La caminata principal demanda unas dos horas entre la ida y la llegada al Mirador Panorámico. El recorrido presenta una dificultad baja por huellas bien demarcadas, sin requerir la presencia de un guía. Resulta una opción ideal para acercar el entorno de montaña a personas de distintas edades de manera segura.
Quienes dispongan de mayor tiempo pueden continuar la ruta de senderismo hacia el Puente de la Quebrada del Durazno. Dicho puente colgante extiende el trayecto a seis kilómetros en total sobre el río Horcones.
La dificultad asciende a media por las exigencias físicas del terreno, alcanzando una cota de 3.000 metros sobre el nivel del mar con un desnivel de 200 metros. A esa altura es común experimentar falta de aire, especialmente en menores de edad y adultos mayores.
Requisitos para un trekking seguro
Las entradas deben gestionarse previamente por internet mediante el sistema de áreas naturales de la provincia. El complejo no realiza venta presencial de tickets, operando únicamente con los turnos asignados en la web oficial.
Los baños del lugar se encuentran deshabilitados hasta nuevo aviso. Las familias necesitan planificar su visita llevando agua, merienda, protección solar y ropa de abrigo adecuada.
El predio permanece habilitado todo el año dependiendo de las condiciones climáticas. Durante el invierno resulta obligatorio portar cadenas vehiculares por la formación de hielo en la calzada y en las playas de estacionamiento.
Las normativas del parque prohíben estrictamente las actividades de nieve, el uso de drones, la extracción de rocas y el encendido de fuego. Tampoco se permite el ingreso con animales domésticos ni circular en bicicletas por la reserva.