El país de América del Sur que impulsa un ambicioso túnel en el estrecho más austral para unir su territorio

La obra planteada atravesaría el Estrecho de Magallanes y permitiría conectar por tierra firme la zona continental con Tierra del Fuego. Algunas estimaciones preliminares sitúan la longitud del eventual túnel en alrededor de cuatro kilómetros, aunque sus características definitivas dependerían de estudios técnicos que todavía no están concluidos.

La propuesta, sin embargo, todavía está lejos de convertirse en una obra concreta. No existe un diseño definitivo ni financiamiento aprobado para su construcción, y tampoco hay una fecha oficial de inicio. Por eso, el túnel debe ser considerado actualmente como una iniciativa en etapa de análisis y discusión regional, y no como un megaproyecto nacional ya aprobado por Chile.

La alternativa al cruce en ferry

Su construcción también presenta importantes desafíos técnicos. El estrecho está expuesto a fuertes vientos, condiciones climáticas adversas y características geológicas y marítimas que deberían ser estudiadas antes de determinar si una infraestructura de esta magnitud resulta viable.

Además de facilitar el desplazamiento de habitantes, una infraestructura de este tipo podría tener consecuencias sobre el transporte de mercancías, el turismo y la actividad económica de Tierra del Fuego. Para una región donde las distancias son enormes y las condiciones climáticas pueden dificultar las comunicaciones, contar con una conexión fija representaría un cambio importante.

Por ahora, el túnel bajo el Estrecho de Magallanes permanece como una propuesta regional que busca responder a un problema concreto: cómo reducir el aislamiento de uno de los territorios más australes de América del Sur.