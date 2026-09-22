La esposa de un futbolista argentino entró al hotel del equipo buscando a la amante: lo que encontró la dejó sin palabras

Sin rodeos sobre sus equivocaciones pasadas en cuanto a su relación con "Chiquito" Romero, ella admitió abiertamente habérsela mandado un montón de veces y que protagonizó hechos que la hicieron quedar como una loser total.

Admitió que dentro de la relación pasó de revisar el celular a incluso buscar una mujer bajo la cama y en la ducha. Al detallar sus conductas insólitas, Eliana contó un hecho insólito que vivió durante la noche previa a un compromiso deportivo.

Se cree que le hecho ocurrió durante el ciclo del arquero en el Manchester United de Inglaterra.

Tras leer comentarios en un chat integrado por parejas de deportistas, sumado a una pelea previa con el arquero y la falta de respuesta a sus llamadas telefónicas del futbolista, ella admitió que se vistió, subió a sus hijas al auto a pesar de recién haber tenido a su tercera nena y fue en busca de pruebas: entró a la concentración de hotel con su beba para buscar a una amante en la ducha y abajo de la cama.

Guercio admitió la vergüenza del momento al golpear con insistencia la puerta del lugar donde descansaba la exfigura de la Selección Argentina y Boca Juniors, ya que el deportista la sorprendió con una actitud pacífica.