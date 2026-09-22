El espectáculo y el fútbol dan mucho de qué hablar sobre todo cuando se trata de historias emocionantes o insólitas. Así pasó hace unos días en un conocido programa argentino donde una de las invitadas era la esposa de un arquero argentino que pasó por la Selección y otros equipos del país.
La esposa de un futbolista argentino entró al hotel del equipo buscando a la amante: lo que encontró la dejó sin palabras
Con su beba en brazos, la mujer irrumpió en la habitación del jugador previo a un partido y revisó todo el lugar en busca de algún indicio de infidelidad
Se trata de la confesión de Eliana Guercio sobre los celos e inseguridades que experimentó durante su matrimonio con el arquero Sergio "Chiquito" Romero. ¿Qué dijo? Te lo contamos.
Insólito: la esposa de Chiquito Romero entró a la concentración con su beba y buscó a la amante
Durante su paso por el programa "PH: Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, la exmodelo dio detalles de su vida privada y amorosa. La mujer contó una anécdota que calificó como un bochorno personal.
Sin rodeos sobre sus equivocaciones pasadas en cuanto a su relación con "Chiquito" Romero, ella admitió abiertamente habérsela mandado un montón de veces y que protagonizó hechos que la hicieron quedar como una loser total.
Admitió que dentro de la relación pasó de revisar el celular a incluso buscar una mujer bajo la cama y en la ducha. Al detallar sus conductas insólitas, Eliana contó un hecho insólito que vivió durante la noche previa a un compromiso deportivo.
Tras leer comentarios en un chat integrado por parejas de deportistas, sumado a una pelea previa con el arquero y la falta de respuesta a sus llamadas telefónicas del futbolista, ella admitió que se vistió, subió a sus hijas al auto a pesar de recién haber tenido a su tercera nena y fue en busca de pruebas: entró a la concentración de hotel con su beba para buscar a una amante en la ducha y abajo de la cama.
Guercio admitió la vergüenza del momento al golpear con insistencia la puerta del lugar donde descansaba la exfigura de la Selección Argentina y Boca Juniors, ya que el deportista la sorprendió con una actitud pacífica.
En pocas palabras
- Eliana Guercio: reveló celos e inseguridades en su matrimonio con Sergio Romero.
- Insólito hecho: entró a la concentración de su esposo con su beba buscando una amante.
- Motivo: leyó comentarios en un chat de parejas y él no respondía sus llamadas.