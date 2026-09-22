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La esposa de un futbolista argentino entró al hotel del equipo buscando a la amante: lo que encontró la dejó sin palabras

Con su beba en brazos, la mujer irrumpió en la habitación del jugador previo a un partido y revisó todo el lugar en busca de algún indicio de infidelidad

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
La esposa de un futbolista argentino entró al hotel del equipo buscando a la amante: lo que encontró la dejó sin palabras

La esposa de un futbolista argentino entró al hotel del equipo buscando a la amante: lo que encontró la dejó sin palabras

El espectáculo y el fútbol dan mucho de qué hablar sobre todo cuando se trata de historias emocionantes o insólitas. Así pasó hace unos días en un conocido programa argentino donde una de las invitadas era la esposa de un arquero argentino que pasó por la Selección y otros equipos del país.

Se trata de la confesión de Eliana Guercio sobre los celos e inseguridades que experimentó durante su matrimonio con el arquero Sergio "Chiquito" Romero. ¿Qué dijo? Te lo contamos.

Eliana Guercio habl&oacute; de celos y cosas que vivi&oacute; a lo largo de su matrimonio con el arquero Sergio "Chiquito" Romero.

Eliana Guercio habló de celos y cosas que vivió a lo largo de su matrimonio con el arquero Sergio "Chiquito" Romero.

Insólito: la esposa de Chiquito Romero entró a la concentración con su beba y buscó a la amante

Durante su paso por el programa "PH: Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, la exmodelo dio detalles de su vida privada y amorosa. La mujer contó una anécdota que calificó como un bochorno personal.

Sin rodeos sobre sus equivocaciones pasadas en cuanto a su relación con "Chiquito" Romero, ella admitió abiertamente habérsela mandado un montón de veces y que protagonizó hechos que la hicieron quedar como una loser total.

Admitió que dentro de la relación pasó de revisar el celular a incluso buscar una mujer bajo la cama y en la ducha. Al detallar sus conductas insólitas, Eliana contó un hecho insólito que vivió durante la noche previa a un compromiso deportivo.

Se cree que le hecho ocurri&oacute; durante el ciclo del arquero en el Manchester United de Inglaterra.

Se cree que le hecho ocurrió durante el ciclo del arquero en el Manchester United de Inglaterra.

Tras leer comentarios en un chat integrado por parejas de deportistas, sumado a una pelea previa con el arquero y la falta de respuesta a sus llamadas telefónicas del futbolista, ella admitió que se vistió, subió a sus hijas al auto a pesar de recién haber tenido a su tercera nena y fue en busca de pruebas: entró a la concentración de hotel con su beba para buscar a una amante en la ducha y abajo de la cama.

Guercio admitió la vergüenza del momento al golpear con insistencia la puerta del lugar donde descansaba la exfigura de la Selección Argentina y Boca Juniors, ya que el deportista la sorprendió con una actitud pacífica.

En pocas palabras

  • Eliana Guercio: reveló celos e inseguridades en su matrimonio con Sergio Romero.
  • Insólito hecho: entró a la concentración de su esposo con su beba buscando una amante.
  • Motivo: leyó comentarios en un chat de parejas y él no respondía sus llamadas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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