Revelaron la verdad sobre la infidelidad de Yanina Latorre a Diego Latorre: "Archivo"

yanina diego infidelidad Yanina Latorre confesó que engañó a Diego Latorre.

Tras las explosivas declaraciones de Yanina Latorre en Intrusos, Fernanda Iglesias, quien fue la encrgada de revelar los supuestos encuentros de Diego Latorre con una ex compañera de colegio a espaldas de su mujer publicó un llamativo tuit apuntando contra su ex compañera. "Cada oración que dijo Yanina en Intrusos se puede voltear con su propio archivo. Pero soy muy vaga para hacerlo" escribió en su cuenta de Twitter.

Yanina Latorre explotó y reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity

sumó como participante de Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López quien regresó a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.

Durante su participación, Yanina Latorre vivió cruces de lo más picantes con La Joaqui y Wanda Nara, a quien le preguntó por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, entre otras cosas.

Ahora, Kenny Palacios, peluquero y amigo de Wanda Nara, aseguró que Yanina Latorre se colgó de la fama de Wanda Nara y que la rubia le cumplió su sueño.

yanina latorre masterchef celebrity

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.