En la tardedel martes, Yanina Latorre visitó el piso de Intrusos y habló como nuna antes de su matrimonio con Diego Latorre confesando que le fue infiel al jugador luego de que le recordaran las infidelidades públicas del ex futbolista a lo largo de los años.
Revelaron la verdad sobre la infidelidad de Yanina Latorre a Diego Latorre: "Archivo"
Tras la confesión de Yanina Latorre, Fernanda Iglesias salió con los tapones de punta y sorprendió con su revelación.
"Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”, arrancó Yanina sorprendiendo a los panelistas de Intrusos.
“Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”, siguió aunque aclaro que no se trara de una pareja poliamorosa. “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”.
Tras las explosivas declaraciones de Yanina Latorre en Intrusos, Fernanda Iglesias, quien fue la encrgada de revelar los supuestos encuentros de Diego Latorre con una ex compañera de colegio a espaldas de su mujer publicó un llamativo tuit apuntando contra su ex compañera. "Cada oración que dijo Yanina en Intrusos se puede voltear con su propio archivo. Pero soy muy vaga para hacerlo" escribió en su cuenta de Twitter.
Yanina Latorre explotó y reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity
sumó como participante de Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López quien regresó a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.
Durante su participación, Yanina Latorre vivió cruces de lo más picantes con La Joaqui y Wanda Nara, a quien le preguntó por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, entre otras cosas.
Ahora, Kenny Palacios, peluquero y amigo de Wanda Nara, aseguró que Yanina Latorre se colgó de la fama de Wanda Nara y que la rubia le cumplió su sueño.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.