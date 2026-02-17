Yanina Latorre le fue infiel a Diego Latorre: "Con un random"

“Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”, siguió aunque aclaro que no se trara de una pareja poliamorosa. “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”.

Yanina Latorre explotó y reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity

sumó como participante de Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López quien regresó a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.

Durante su participación, Yanina Latorre vivió cruces de lo más picantes con La Joaqui y Wanda Nara, a quien le preguntó por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, entre otras cosas.

Ahora, Kenny Palacios, peluquero y amigo de Wanda Nara, aseguró que Yanina Latorre se colgó de la fama de Wanda Nara y que la rubia le cumplió su sueño.

yanina latorre masterchef celebrity

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.