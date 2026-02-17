Yanina Latorre le fue infiel a Diego Latorre: "Con un random"

En medio de las repercusiones por su feroz cruce con Beto Casella en X,Yanina Latorre visitó el piso de Intrusos y habló como nuna antes de su matrimonio con Diego Latorre.
Sin pelos en la lengua, Yanina Latorre incluso confesó que le fue infiel al jugador luego de que le recordaran las infidelidades públicas de Diego Latorre a lo largo de los años.
"Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”, arrancó Yanina.
“Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”, siguió aunque aclaro que no se trara de una pareja poliamorosa. “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”.
Yanina Latorre explotó y reveló la verdadera razón por la que participó en Masterchef Celebrity
sumó como participante de Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López quien regresó a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.
Durante su participación, Yanina Latorre vivió cruces de lo más picantes con La Joaqui y Wanda Nara, a quien le preguntó por el romance de la China Suárez y Mauro Icardi, entre otras cosas.
Ahora, Kenny Palacios, peluquero y amigo de Wanda Nara, aseguró que Yanina Latorre se colgó de la fama de Wanda Nara y que la rubia le cumplió su sueño.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre habló desde Miami y reveló la verdadera razón de su participación en Masterchef. "Lo hice para conseguir que me autorizaran a Pía Shaw como panelista", dijo sobre la incorporación de la periodista de Telefé a Sálvese Quien Pueda.