Luego de que las redes sociales estallaran y los fans quedaron sorprendidos con las últimas declaraciones de Tini Stoessel en las que habría tratado de "víbora" a Emilia Mernes, Martín Cirio confirmó el supuesto conflicto y distanciamiento entre las artistas.
¡Se supo! Qué pasó entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maria Becerra: "Tejes y manejes"
Martín Cirio se metió de lleno en los rumores sobre el distanciamiento de Tini Stoessel, Emilia Mernes y María.
"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.
"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, siguió el streamer.
Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.
¿Tini Stoessel hundió a Emilia Mernes?
Sin pelos en la lengua, Tini Stoessel respondió como nunca antes e incluso habló de cómo cambió su círculo íntimo y gente cercana en los últimos años.
"Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que...¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme. Antes era mucho más ingenua, y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por donde va la gente. Lo bueno de eso es que te hace elegir también quién querés ser vos", dijo Tini Stoessel con un lenguaje que llamó la atención entre sus fans.
Si bien Tini Stoessel evitó dar nombres, los usuarios no tardaron en apuntar hacia Emilia Mernes con quien la cantante no está en los mejores términos luego de que la novia de Duki se quedara con gran parte de su equipo de bailarines.