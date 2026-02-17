¡Se supo! Qué pasó entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maria Becerra: "Tejes y manejes"

Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Eilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.

¿Tini Stoessel hundió a Emilia Mernes?

Sin pelos en la lengua, Tini Stoessel respondió como nunca antes e incluso habló de cómo cambió su círculo íntimo y gente cercana en los últimos años.

"Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que...¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme. Antes era mucho más ingenua, y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por donde va la gente. Lo bueno de eso es que te hace elegir también quién querés ser vos", dijo Tini Stoessel con un lenguaje que llamó la atención entre sus fans.

Si bien Tini Stoessel evitó dar nombres, los usuarios no tardaron en apuntar hacia Emilia Mernes con quien la cantante no está en los mejores términos luego de que la novia de Duki se quedara con gran parte de su equipo de bailarines.