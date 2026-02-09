Despúes de explotar las redes con postales de sus vacaciones en el caribe junto a Rodrigo De Paul, Tini Stoessel dio una entrevista televisiva y no se guardó nada.
¡Escándalo! ¿Tini Stoessel trató de víbora a Emilia Mernes?
Explosión en las redes sociales por la entrevista de Tini Stoessel hablando de sus enemigas como nunca antes.
Sin pelos en la lengua, Tini Stoessel respondió como nunca antes e incluso habló de cómo cambió su círculo íntimo y gente cercana en los últimos años.
"Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que...¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme. Antes era mucho más ingenua, y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por donde va la gente. Lo bueno de eso es que te hace elegir también quién querés ser vos", dijo Tini Stoessel con un lenguaje que llamó la atención entre sus fans.
Si bien Tini Stoessel evitó dar nombres, los usuarios no tardaron en apuntar hacia Emilia Mernes con quien la cantante no está en los mejores términos luego de que la novia de Duki se quedara con gran parte de su equipo de bailarines.
Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían en plenos preparativos de su boda. En LAM, Pilar Smith reveló detalles exclusivos asegurando que se casarían este 2026 en el mes de diciembre y rodeados de estrellas internacionales.
"El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo intimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso", arrancó la angelita.
Además luego de varias versiones, Pilar confirmó que la gran celebración seria en Buenos Aires en uno de los lugares favoritos de las celebrities el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Jorge Lanata, entre otros.
Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.