¡Escándalo! ¿Tini Stoessel trató de víbora a Emilia Mernes?

Si bien Tini Stoessel evitó dar nombres, los usuarios no tardaron en apuntar hacia Emilia Mernes con quien la cantante no está en los mejores términos luego de que la novia de Duki se quedara con gran parte de su equipo de bailarines.

Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían en plenos preparativos de su boda. En LAM, Pilar Smith reveló detalles exclusivos asegurando que se casarían este 2026 en el mes de diciembre y rodeados de estrellas internacionales.

"El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo intimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso", arrancó la angelita.

Además luego de varias versiones, Pilar confirmó que la gran celebración seria en Buenos Aires en uno de los lugares favoritos de las celebrities el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Jorge Lanata, entre otros.

Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.