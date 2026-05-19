En medio de las repercusiones por su encuentro con Ian Lucas en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, Evangelina Anderson volvió a ser noticia por un dramático episodio.
¡Qué pasó! Evangelina Anderson desconsolada en los Martín Fierro 2026
Yanina Latorre reveló el drama que vivió Evangelina Anderson en los Premios Martín Fierro 2026. Los detalles
Según trascendió, Evangelina Anderson evitó coincidir con Ian Lucas en la alfombra roja, pero se habría cruzado con César Carozza, su ex abogado y mejor amigo, con quien se distació después de años de amistad.
Fue Yanina Latorre quien dio detalles del sorpresivo encuentro y contó lo mal que reaccionó Evangelina Anderson ante la situación.
"Evangelina Anderson lloró cuando vio a César Carozza (su ex amigo). No será mucho?", escribió Yanina Latorre en su cuenta de Instagram luego de que trascendiera que la rubia fue desplazada de la mesa de Wanda Nara donde sí estuvieron Ian Lucas y Sofía Gonet.
Conmoción por el presente de Evangelina Anderson: "Sale todas las noches y..."
El abogado César Carozza apareció en el piso de LAM y habló de su distanciamiento de Evangelina Anderson disparando explosivas indirectas sobre su presente.
“Dice que me quiere mucho. ¿Si me tomaría un café con ella? “No tiene tiempo, si está saliendo todas las noches a bailar”, expresó Carozza.
“Ahora va a los cumpleaños de los famosos. Antes era una chica que no salía”, continuó. "A mí me encanta que haya despegado de donde estaba. Yo feliz", lanzó irónico luego de que trascendieran fotos de Evangelina Anderson de fiesta con sus compañeros de Masterchef.
¿Qué pasó entre Evangelina Anderson e Ian Lucas?
Evangelina habló en Cortá por Lozano tras el descargo de Ian Lucas reconociendo el romance que tuvieron y la aparición de fotos comprometedoras en Sálvese Quien Pueda.
Angustiada, Evangelina Anderson reconoció que tras la viralización de las imágenes donde se los ve a los besos, tuvo una difícil charca con su hijo mayor.
“Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, arrancó. “Me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó?’ y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, siguió quitándole importancia al descargo de Ian Lucas.
"Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, agregó Evangelina Anderson entre lágrimas.