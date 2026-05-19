¡Qué pasó! Evangelina Anderson desconsolada en los Martín Fierro 2026

evangelina llorando martin fierro Evangelina Anderson angustiada en los Martín Fierro.

"Evangelina Anderson lloró cuando vio a César Carozza (su ex amigo). No será mucho?", escribió Yanina Latorre en su cuenta de Instagram luego de que trascendiera que la rubia fue desplazada de la mesa de Wanda Nara donde sí estuvieron Ian Lucas y Sofía Gonet.

Conmoción por el presente de Evangelina Anderson: "Sale todas las noches y..."

El abogado César Carozza apareció en el piso de LAM y habló de su distanciamiento de Evangelina Anderson disparando explosivas indirectas sobre su presente.

“Dice que me quiere mucho. ¿Si me tomaría un café con ella? “No tiene tiempo, si está saliendo todas las noches a bailar”, expresó Carozza.

evangelina anderson cesar carozza El ex manager de Evangelina Anderson la hundió.

“Ahora va a los cumpleaños de los famosos. Antes era una chica que no salía”, continuó. "A mí me encanta que haya despegado de donde estaba. Yo feliz", lanzó irónico luego de que trascendieran fotos de Evangelina Anderson de fiesta con sus compañeros de Masterchef.

¿Qué pasó entre Evangelina Anderson e Ian Lucas?

Evangelina habló en Cortá por Lozano tras el descargo de Ian Lucas reconociendo el romance que tuvieron y la aparición de fotos comprometedoras en Sálvese Quien Pueda.

Angustiada, Evangelina Anderson reconoció que tras la viralización de las imágenes donde se los ve a los besos, tuvo una difícil charca con su hijo mayor.

“Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, arrancó. “Me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó?’ y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, siguió quitándole importancia al descargo de Ian Lucas.

evangelina anderson ian fiesta Evangelina Anderson desmintió a Ian Lucas.

"Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, agregó Evangelina Anderson entre lágrimas.