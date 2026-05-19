Antes de consagrarse como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara vivió un ataque de furia antes de su llegada.
El escándalo que no se vio de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro: "Furiosa"
La feroz polémcia que protagonizó Wanda Nara el día de los Premios Martín Fierro 2026. Los detalles
En Intrusos, revelaron que Wanda Nara no pudo reservar la suite del Hotel Hilton que ocupa todos los años por culpa de otro famoso: Fede Bal.
Según revelaron, el hijo de Carmen Barberi fue quien se quedó con la preciada habitación de mil quinientos dólares la noche, generando la indiginación de Wanda Nara que no dudó en manifestar su enojo.
"Alguien de Telefe me dijo que Wanda habría llamado muy enojada para quejarse y que le cortó el teléfono por no tener la habitación que quería", dijo Adrián Pallares sobre la reacción de Wanda
Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro
Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.
Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.
Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.
La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.
El look de Wanda Nara
Mientras siguen las repercusiones y rumores por su falsa separación de Martín Migueles, Wanda Nara causó sensación en los Premios Martín Fierro 2026.
Wanda Nara recorrió la alfombra roja del hotel Hilton robándose las miradas no solo con su look sino también con sus inesperadas acompañantes.
A diferecnia de otras ediciones, Wanda Nara eligió a sus hijas Francesca e Isabella para su gran noche, lo que generó especulaciones por la posible reacción de Mauro Icardi.
Además, Wanda Nara deslumbró con el vestido corte sirena color off-white que eligió para destacar su figura, apostando por un estilo de inspirapción nupcial que accesorizó con una cámara de video, imposible de pasar desapercibida.