El ataque de furia de Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro 2026

Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.

El look de Wanda Nara

Mientras siguen las repercusiones y rumores por su falsa separación de Martín Migueles, Wanda Nara causó sensación en los Premios Martín Fierro 2026.

Wanda Nara recorrió la alfombra roja del hotel Hilton robándose las miradas no solo con su look sino también con sus inesperadas acompañantes.

A diferencia de otras ediciones, Wanda Nara eligió a sus hijas Francesca e Isabella para su gran noche, lo que generó especulaciones por la posible reacción de Mauro Icardi.

wanda martin fierro El look de Wanda Nara en los Martín Fierro.

Además, Wanda Nara deslumbró con el vestido corte sirena color off-white que eligió para destacar su figura, apostando por un estilo de inspirapción nupcial que accesorizó con una cámara de video, imposible de pasar desapercibida.

El enojo de Yanina Latorre con Wanda Nara

En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara se habría separado del empresario y ahora, explotó todo por los aires.

En las últimas horas, se filtraron fotos de Martín Migueles junto a las hijas de Wanda Nara e incluso dentro del chateu de la conductora, desmintiendo la separación que la misma Wanda Nara confirmó.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara en vivo. "Wanda nos mintió a todos. Pero a todos, incluido a Bernasconi”, lanzó haciendo referencia al actor con el que Wanda estaría teniendo un affaire.

YANINA WANDA Yanina Latorre confirmó la mentira de Wanda Nara.

"Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, siguió Yanina Latorre indignada con Wanda Nara luego de que la rubia le asegurara que estaba separada desde hace más de un mes.