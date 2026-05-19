Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina y las reacciones no se hicieron esperar.
El ataque de furia de Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro 2026
La razón por la que Yanina Latorre se retiró indignada de los Premios Martín Fierro. Los detalles
La primera en manifestar su enojo y consternación fue Yanina Latorre quien se retiró del Hotel Hilton manifestando su opinión sobre el triunfo de Wanda Nara.
“Me voy indignada”, dijo la conductora mientras salía en un video que publicó el periodisya Fede Flowers en X. “¡Adiós! Ganó Wanda, ¡qué papelón!”, siguió.
Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.
El look de Wanda Nara
Mientras siguen las repercusiones y rumores por su falsa separación de Martín Migueles, Wanda Nara causó sensación en los Premios Martín Fierro 2026.
Wanda Nara recorrió la alfombra roja del hotel Hilton robándose las miradas no solo con su look sino también con sus inesperadas acompañantes.
A diferencia de otras ediciones, Wanda Nara eligió a sus hijas Francesca e Isabella para su gran noche, lo que generó especulaciones por la posible reacción de Mauro Icardi.
Además, Wanda Nara deslumbró con el vestido corte sirena color off-white que eligió para destacar su figura, apostando por un estilo de inspirapción nupcial que accesorizó con una cámara de video, imposible de pasar desapercibida.
El enojo de Yanina Latorre con Wanda Nara
En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara se habría separado del empresario y ahora, explotó todo por los aires.
En las últimas horas, se filtraron fotos de Martín Migueles junto a las hijas de Wanda Nara e incluso dentro del chateu de la conductora, desmintiendo la separación que la misma Wanda Nara confirmó.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara en vivo. "Wanda nos mintió a todos. Pero a todos, incluido a Bernasconi”, lanzó haciendo referencia al actor con el que Wanda estaría teniendo un affaire.
"Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, siguió Yanina Latorre indignada con Wanda Nara luego de que la rubia le asegurara que estaba separada desde hace más de un mes.